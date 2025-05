Sebrae promove encontro para fortalecer potencial turístico da região Leste de MS

Um encontro para fortalecer o potencial turístico da região Leste de Mato Grosso do Sul, será realizado, em Três Lagoas, na quarta-feira (21), na unidade do Sebrae, a partir de 18h. Em entrevista ao programa RCN Notícias, da TVC HD, Canal 13.1, a técnica do Sebrae, Ana Flávia de Morais Arrais, explicou que o evento é para fortalecer o potencial turístico de Três Lagoas e municípios da Costa Leste, com o objetivo de engajar empresários do setor, lideranças locais, na construção de experiências turísticas mais atrativas e estruturadas.

A programação inclui uma palestra da consultora Ana Paula Soliman, mestre em turismo e especialista em marketing estratégico, com experiência em destinos como Bonito e Pantanal. “Ela vem para mostrar como alavancar o turismo com foco na experiência do visitante. Nossa região é conhecida pelo turismo de negócios, mas queremos que esse turista estenda a estadia, aproveitando atrativos diferenciados”, explicou Arrais.

O evento é gratuito e promovido em parceria com a Associação Integra Costa Leste e a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel). A proposta é incentivar o desenvolvimento do turismo de experiência, como passeios de barco, cavalgadas, gastronomia regional e outros diferenciais que marquem a visita dos turistas.