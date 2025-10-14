Veículos de Comunicação
Novo sistema

Teleatendimento reforça rede pública de saúde em Três Lagoas

O sistema permite que os pacientes tenham acesso rápido a diagnósticos e encaminhamentos, sem precisar sair da cidade

Pedro Tergolino

Os pacientes são encaminhados pelas unidades de saúde, conforme a ordem da fila de regulação, e as consultas acontecem em salas equipadas com computador, câmera e internet gratuita. Foto: Divulgação.
Os pacientes são encaminhados pelas unidades de saúde, conforme a ordem da fila de regulação, e as consultas acontecem em salas equipadas com computador, câmera e internet gratuita. Foto: Divulgação.

A Secretaria Municipal de Saúde de Três Lagoas ampliou a oferta de atendimentos em telemedicina, uma iniciativa que vem reforçando o sistema público de saúde e agilizando consultas em diversas especialidades. A tecnologia permite que pacientes realizem atendimentos à distância com médicos e especialistas, reduzindo o tempo de espera e desafogando as unidades de saúde.

Tecnologia a serviço da saúde pública

Com a dificuldade de contratar profissionais em algumas áreas, o município — assim como outras cidades do Estado — passou a investir em teleconsultas para garantir assistência especializada à população.

“A telemedicina vem para somar. Ela não substitui o atendimento presencial, mas amplia o número de consultas e garante que mais pessoas sejam atendidas em menos tempo”, explicou a coordenadora do CEM, Daiane Trevisan.

Em Três Lagoas, o serviço conta com parceria da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) e está disponível desde agosto de 2025, com consultas gratuitas realizadas no Centro de Especialidades Médicas (CEM), no Ambulatório de Saúde Mental e na Clínica da Criança.

Especialidades oferecidas

Atualmente, o município já oferece teleatendimento em endocrinologia, fonoaudiologia infantil e psicologia, além de outras 15 especialidades que começam a ser implantadas ainda neste semestre. Entre elas estão:

  • Ortopedia adulto
  • Psiquiatria
  • Pneumologia
  • Reumatologia adulto
  • Dermatologia
  • Geriatria
  • Hematologia
  • Neurologia adulto
  • Nutrição infantil
  • Odontologia
  • Neurologia pediátrica
  • Estomatologia
  • Otorrinolaringologia
  • Pediatria
  • Ginecologia e obstetrícia a partir dos 14 anos

Os pacientes são encaminhados pelas unidades de saúde, conforme a ordem da fila de regulação, e as consultas acontecem em salas equipadas com computador, câmera e internet gratuita.

Atendimento acessível e seguro

O coordenador do Ambulatório de Saúde Mental, Igor Paez, explicou que o serviço de telepsiquiatria começou em setembro e o de telepsicologia será implantado neste mês.

“Tudo é feito com privacidade e estrutura completa. Nem todos têm acesso à internet ou aparelhos adequados, então a Secretaria disponibiliza salas reservadas, computadores e conexão gratuita para garantir que ninguém fique sem atendimento”, destacou.

Na Clínica da Criança, a coordenadora Rafaela Furtado ressaltou que as especialidades pediátricas são as mais procuradas.

“Temos grande demanda por neurologia e fonoaudiologia infantil. A telemedicina veio para ajudar a suprir essa necessidade e reduzir a fila de espera”, afirmou.

Um novo modelo de cuidado

O sistema permite que os pacientes tenham acesso rápido a diagnósticos e encaminhamentos, sem precisar sair da cidade. O acompanhamento é feito sempre com apoio de profissionais de saúde locais.

“A telemedicina facilita o acesso aos especialistas e melhora o fluxo dos atendimentos, garantindo resultados mais ágeis e eficientes”, concluiu a coordenação da Saúde.

