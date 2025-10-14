Teleatendimento reforça rede pública de saúde em Três Lagoas

A Secretaria Municipal de Saúde de Três Lagoas ampliou a oferta de atendimentos em telemedicina, uma iniciativa que vem reforçando o sistema público de saúde e agilizando consultas em diversas especialidades. A tecnologia permite que pacientes realizem atendimentos à distância com médicos e especialistas, reduzindo o tempo de espera e desafogando as unidades de saúde.
Tecnologia a serviço da saúde pública
Com a dificuldade de contratar profissionais em algumas áreas, o município — assim como outras cidades do Estado — passou a investir em teleconsultas para garantir assistência especializada à população.
“A telemedicina vem para somar. Ela não substitui o atendimento presencial, mas amplia o número de consultas e garante que mais pessoas sejam atendidas em menos tempo”, explicou a coordenadora do CEM, Daiane Trevisan.
Em Três Lagoas, o serviço conta com parceria da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) e está disponível desde agosto de 2025, com consultas gratuitas realizadas no Centro de Especialidades Médicas (CEM), no Ambulatório de Saúde Mental e na Clínica da Criança.
Especialidades oferecidas
Atualmente, o município já oferece teleatendimento em endocrinologia, fonoaudiologia infantil e psicologia, além de outras 15 especialidades que começam a ser implantadas ainda neste semestre. Entre elas estão:
- Ortopedia adulto
- Psiquiatria
- Pneumologia
- Reumatologia adulto
- Dermatologia
- Geriatria
- Hematologia
- Neurologia adulto
- Nutrição infantil
- Odontologia
- Neurologia pediátrica
- Estomatologia
- Otorrinolaringologia
- Pediatria
- Ginecologia e obstetrícia a partir dos 14 anos
Os pacientes são encaminhados pelas unidades de saúde, conforme a ordem da fila de regulação, e as consultas acontecem em salas equipadas com computador, câmera e internet gratuita.
Atendimento acessível e seguro
O coordenador do Ambulatório de Saúde Mental, Igor Paez, explicou que o serviço de telepsiquiatria começou em setembro e o de telepsicologia será implantado neste mês.
“Tudo é feito com privacidade e estrutura completa. Nem todos têm acesso à internet ou aparelhos adequados, então a Secretaria disponibiliza salas reservadas, computadores e conexão gratuita para garantir que ninguém fique sem atendimento”, destacou.
Na Clínica da Criança, a coordenadora Rafaela Furtado ressaltou que as especialidades pediátricas são as mais procuradas.
“Temos grande demanda por neurologia e fonoaudiologia infantil. A telemedicina veio para ajudar a suprir essa necessidade e reduzir a fila de espera”, afirmou.
Um novo modelo de cuidado
O sistema permite que os pacientes tenham acesso rápido a diagnósticos e encaminhamentos, sem precisar sair da cidade. O acompanhamento é feito sempre com apoio de profissionais de saúde locais.
“A telemedicina facilita o acesso aos especialistas e melhora o fluxo dos atendimentos, garantindo resultados mais ágeis e eficientes”, concluiu a coordenação da Saúde.