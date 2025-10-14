Teleatendimento reforça rede pública de saúde em Três Lagoas

A Secretaria Municipal de Saúde de Três Lagoas ampliou a oferta de atendimentos em telemedicina, uma iniciativa que vem reforçando o sistema público de saúde e agilizando consultas em diversas especialidades. A tecnologia permite que pacientes realizem atendimentos à distância com médicos e especialistas, reduzindo o tempo de espera e desafogando as unidades de saúde.

Tecnologia a serviço da saúde pública

Com a dificuldade de contratar profissionais em algumas áreas, o município — assim como outras cidades do Estado — passou a investir em teleconsultas para garantir assistência especializada à população.

“A telemedicina vem para somar. Ela não substitui o atendimento presencial, mas amplia o número de consultas e garante que mais pessoas sejam atendidas em menos tempo”, explicou a coordenadora do CEM, Daiane Trevisan.

Em Três Lagoas, o serviço conta com parceria da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) e está disponível desde agosto de 2025, com consultas gratuitas realizadas no Centro de Especialidades Médicas (CEM), no Ambulatório de Saúde Mental e na Clínica da Criança.

Especialidades oferecidas

Atualmente, o município já oferece teleatendimento em endocrinologia, fonoaudiologia infantil e psicologia, além de outras 15 especialidades que começam a ser implantadas ainda neste semestre. Entre elas estão:

Ortopedia adulto

Psiquiatria

Pneumologia

Reumatologia adulto

Dermatologia

Geriatria

Hematologia

Neurologia adulto

Nutrição infantil

Odontologia

Neurologia pediátrica

Estomatologia

Otorrinolaringologia

Pediatria

Ginecologia e obstetrícia a partir dos 14 anos

Os pacientes são encaminhados pelas unidades de saúde, conforme a ordem da fila de regulação, e as consultas acontecem em salas equipadas com computador, câmera e internet gratuita.

Atendimento acessível e seguro