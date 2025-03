Teleconsulta se mostra eficaz no acompanhamento médico, aponta estudo

Uma consulta médica sem sair de casa, utilizando apenas um celular ou outro dispositivo conectado à internet, tornou-se realidade para muitos pacientes com a ampliação da telemedicina. Impulsionada pela pandemia, a teleconsulta tem sido analisada por pesquisadores para avaliar sua segurança e eficiência.

Um estudo conduzido pelo Hospital Alemão Oswaldo Cruz, como parte do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Institucional do Sistema Único de Saúde (Proadi-SUS), concluiu que a teleconsulta é tão eficaz quanto o atendimento presencial para pacientes com diabetes tipo 2. A pesquisa, publicada na revista científica The Lancet, comparou o acompanhamento remoto com endocrinologistas ao modelo tradicional presencial.

A gerente de pesquisa do hospital, Rosa Lucchetta, reforça que a teleconsulta não deve substituir o atendimento presencial, mas complementá-lo. “O estudo não mostra que a teleconsulta é melhor do que a consulta presencial, mas comprova que também é segura e eficaz”, afirma.

O levantamento acompanhou 278 pacientes do SUS em Joinville (SC), cidade escolhida por já possuir estrutura de telemedicina no serviço público. Os participantes, majoritariamente mulheres entre 54 e 68 anos, foram divididos em dois grupos: um com consultas presenciais e outro com teleconsultas, ambos recebendo o mesmo tratamento. O estudo demonstrou que o acompanhamento remoto foi igualmente eficaz.

Segundo a Sociedade Brasileira de Diabetes, mais de 13 milhões de brasileiros vivem com a doença, o que representa 6,9% da população. O diabetes tipo 2 exige acompanhamento constante, e a teleconsulta pode ser uma alternativa para ampliar esse acesso, especialmente em regiões remotas ou em grandes centros urbanos com dificuldades de deslocamento.