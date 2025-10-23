Veículos de Comunicação
Telefone da Prefeitura de Três Lagoas é clonado e pode estar enviando mensagens suspeitas

Adaministração alerta sobre mensagens que podem estar sendo enviadas

Redação RCN67

O setor de Tecnologia da Informação da Secretaria Municipal de Administração (Semad) já foi comunicada. Foto: Reprodução/Arquivo.
O setor de Tecnologia da Informação da Secretaria Municipal de Administração (Semad) já foi comunicada. Foto: Reprodução/Arquivo.

A Prefeitura de Três Lagoas informou que o número de telefone (67) 99260-9856, pertencente ao setor de Manutenção Predial, foi clonado,, na manhã desta quinta-feira (23), e estaria enviando mensagens a diversos contatos.

A orientação é que, ao receber qualquer mensagem desse número, a pessoa bloqueie imediatamente o contato e não clique em links ou arquivos recebidos, pois, podem conter vírus.

A administração municipal pontuou que o setor de Tecnologia da Informação da Secretaria Municipal de Administração (Semad) já foi comunicada sobre o caso.

*Informações da Prefeitura de Três Lagoas.

