Tempo segue quente e seco em Três Lagoas

Sexta-feira (7), de tempo firme, sol, altas temperaturas e sem previsão de chuva para Três Lagoas.

O boletim meteorológico emitido pelo Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec), destaca temperaturas elevadas acima da média com valores que podem chegar aos 39°C. Além disso, são esperados baixos valores de umidade relativa do ar, entre 20-40%.