Tenhamos fé em 2026

Ingressamos no novo Ano com otimismo, desejando paz e harmonia que tanto necessita a nação brasileira. É tempo de olhar para frente com vontade e devoção ao nosso país. Passa da hora das pessoas deixarem de lado o rancor, que afasta uns dos outros quando as opiniões divergem.
Divergir é salutar. O que seria do mundo se todos pensassem e tivessem a mesma ideia, o mesmo comportamento. Somos civilizados, divergimos em ideias, mas as contestações aos pontos de vista externados por uns e outros, devem ser encaradas com naturalidade. Sem rompantes agressivos ou até mesmo evitando estremecer relações sociais, que acabam por ficarem trincadas por conta da divergência de qualquer natureza.
Ter lado, ter partido, ter time de futebol, ter simpatia e até mesmo fazer parte do quadro de simpatizantes declarados de agremiação partidária ou de um político, de um governante, não deve ser motivo para afastar pessoas que convivem ao redor do mesmo círculo de relação social civilizada. O Brasil precisa de paz e concórdia.
Esse ano será de eleições, bom seria que não houve excessos e nem agravamentos de relações interpessoais, de modo que amigos e familiares, se mantenham numa relação harmoniosa. Temos que saber como lidar com a divergência de ideias, observando o respeito que todos merecem, de modo que as opiniões externadas não se transformem em agressões ou em desvinculo de um relacionamento que sempre foi harmônico, amistoso, fraterno, cujos predicados foram ao longo do tempo cultivados para estabelecer uma relação crescente e de admiração entre as pessoas.
O ano de 2026 deve ser o ano da geração de boas energias. Temos que acreditar permanentemente na evolução da pessoa humana na busca de dias melhores e novas conquistas e realizações. Se olharmos para trás no tempo, veremos que Três Lagoas só prosperou economicamente, gerando emprego, renda e oportunidades para aqueles que escolherem a nossa cidade para aqui fincarem suas raízes.
Todo o progresso que constatamos não foi obra do acaso, mas da ação política de nossos representes em qualquer plano da República. Não são poucos os três lagoenses que com vontade e determinação deram a sua contribuição e ainda dão a cada dia que passa para alavancar o nosso desenvolvimento econômico. Pela frente teremos um ano de muitas disputas no campo político em tempos difíceis e de polarização de ideias. Vivemos um momento que falta compreensão quando muitos acabam se arvorando em juízes de quem quer que ache que deva estar sob sua mira, mesmo não tendo informações concretas sobre fato concreto, mas mesmo assim resolvem, acerbamente emitir juízo de valor. Devemos torcer pela harmonia na sociedade brasileira.
Colocar de lado as milhares de mensagens que circulam nas redes sociais sem fundamento. Avaliar as circunstâncias cada um por si, para formar opinião ou fundamento, que tem por finalidade racionalmente sanear esse ambiente de beligerância que vive a sociedade brasileira. É hora de fazer um voto pessoal, não de silêncio, mas de vontade e gesto para a mudança desse clima tão nocivo, que como uma nuvem negra encobre as boas ações das pessoas, assim como dos governantes. Tenhamos olhos para bem. Sem ressentimentos, mas com fé e esperança nesse ano que se inicia.