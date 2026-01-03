Tenhamos fé em 2026

Ingressamos no novo Ano com otimismo, desejando paz e harmonia que tanto necessita a nação brasileira. É tempo de olhar para frente com vontade e devoção ao nosso país. Passa da hora das pessoas deixarem de lado o rancor, que afasta uns dos outros quando as opiniões divergem.

Divergir é salutar. O que seria do mundo se todos pensassem e tivessem a mesma ideia, o mesmo comportamento. Somos civilizados, divergimos em ideias, mas as contestações aos pontos de vista externados por uns e outros, devem ser encaradas com naturalidade. Sem rompantes agressivos ou até mesmo evitando estremecer relações sociais, que acabam por ficarem trincadas por conta da divergência de qualquer natureza.

Ter lado, ter partido, ter time de futebol, ter simpatia e até mesmo fazer parte do quadro de simpatizantes declarados de agremiação partidária ou de um político, de um governante, não deve ser motivo para afastar pessoas que convivem ao redor do mesmo círculo de relação social civilizada. O Brasil precisa de paz e concórdia.

Esse ano será de eleições, bom seria que não houve excessos e nem agravamentos de relações interpessoais, de modo que amigos e familiares, se mantenham numa relação harmoniosa. Temos que saber como lidar com a divergência de ideias, observando o respeito que todos merecem, de modo que as opiniões externadas não se transformem em agressões ou em desvinculo de um relacionamento que sempre foi harmônico, amistoso, fraterno, cujos predicados foram ao longo do tempo cultivados para estabelecer uma relação crescente e de admiração entre as pessoas.