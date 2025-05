Tentativa de latrocínio deixa homem ferido no Cinturão Verde, em Três Lagoas

Um homem ficou ferido após ser alvo de uma tentativa de latrocínio no final da tarde de quarta-feira (21), na região do Cinturão Verde, nas proximidades da Rua 38, no bairro Vila Piloto, em Três Lagoas.

De acordo com informações da Polícia Militar, a equipe do Grupo Especial Tático de Motos (Getam) foi acionada via Copom para atender a ocorrência. No local, os policiais fizeram contato com a esposa da vítima, que relatou o momento de tensão vivido pelo casal.

Segundo o relato, o homem retornava para casa após levar o sogro à farmácia, quando, ao entrar na estrada de acesso ao lote onde residem, foi surpreendido por uma motocicleta parada no meio da via. Em seguida, outros dois suspeitos saíram da mata, armados e encapuzados, e anunciaram o assalto.