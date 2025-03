Terça-feira será de calorão e sem previsão de chuva para Três Lagoas

Terça-feira (4) de Carnaval e o dia será de sol com algumas nuvens e muito calor em Três Lagoas. E de acordo com o site Climatempo, não tem previsão de chuva para a Costa Leste de Mato Grosso do Sul.

De acordo com Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec), essa situação meteorológica ocorre devido à atuação de uma área de baixa pressão atmosférica, aliado ao deslocamento de cavados em médios níveis da atmosfera.