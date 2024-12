Terça-feira será chuvosa e tem alerta para temporal em Três Lagoas

Segundo o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec), essa situação meteorológica ocorre devido ao avanço de uma frente fria aliada a um ciclone extratropical sobre o oceano Atlântico na altura do litoral da região sul do país. Juntamente, o transporte de calor e umidade favorece a formação de instabilidades.

Em Três Lagoas, a temperatura mínima registrada foi de 23°C, e a máxima não passa dos 30°C.