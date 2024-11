Terça-feira será de tempo estável e altas temperaturas em Três Lagoas

A terça-feira (26), será de sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado, porém não tem previsão de chuva para Três Lagoas.

Essas condições climáticas, é devido a atuação do sistema de alta pressão atmosférica. Mas de acordo com Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec), o tempo deve mudar a partir de quinta-feira (28), poderá haver aumento de nebulosidade, com pancadas de chuvas de diferentes intensidades.