Terça-feira será de tempo nublado e tem previsão de chuva

O avanço da frente fria traz chuva e um alívio do calorão que castigou os últimos dias. A terça-feira (11), amanheceu com chuva fraca, e no decorrer do dia, será de sol com muitas nuvens durante o dia, com períodos de nublado, e tem previsão de chuva para Três Lagoas.

De acordo com Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec), o avanço da frente fria, aliado à atuação de áreas de baixa pressão atmosférica, irão favorecer o aumento de nebulosidade e há probabilidade de chuvas na região Leste, de Mato Grosso do Sul.