Terceira edição do ‘Be Talks’ discute futuro do comércio exterior

Outro palestrante foi o empresário Ricardo Garcia, que falou da experiência com o comércio exterior, principalmente, estreitar relações com o gigante asiático, que é o mercado chinês.

A 3ª edição do encontro coorporativo ‘Be Talks’ foi realizada, nesta terça-feira (27), em Três Lagoas. O tema debatido foi o futuro do comércio exterior, tecnologias, negócios e oportunidades, em um evento que reuniu empresários de diversos segmentos. O encontro ocorreu na sala de cinema do Shopping Três Lagoas e um dos palestrantes foi o gerente da empresa Soldamaq, Bruno Alessio, que contou a trajetória da unidade, que completou 41 de atuação em Mato Grosso do Sul.

Em entrevista, o técnico Renato Ribeiro compartilhou as expectativas e o trabalho realizado com os jovens atletas

Be Talks

O evento substitui o tradicional Café com Negócios, com um novo formato para ampliar conexões empresariais. Com casa cheia, o encontro reafirmou o papel como um dos principais eventos de networking empresarial da região. Idealizado por Márcio Viegas, o ‘Be Talks’ busca expandir sua atuação para além de Três Lagoas, com projeções para outras cidades do Brasil e até mesmo o exterior.