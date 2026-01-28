Terceirização da merenda gera protesto e debate na Câmara de Vereadores de Três Lagoas

A sessão desta terça-feira (27), da Câmara de Vereadores de Três Lagoas, foi marcada pela presença de merendeiras da Rede Municipal de Ensino, que se manifestaram contra a terceirização da merenda escolar. O tema acabou dominando os debates no plenário, mesmo com a pauta principal sendo a votação da prorrogação do Refis, Programa de Renegociação de Débitos Municipais.

Durante o uso da tribuna, o vereador Adriano Cesar Rodrigues, o Sargento Rodrigues, líder do prefeito na Câmara, defendeu a terceirização e afirmou que houve distorção de informações sobre os valores investidos na alimentação escolar. Segundo o vereador, o município investiu cerca de R$ 28 milhões em 2025, enquanto números apresentados pelo Sinted (Sindicato dos Trabalhadores em Educação), apontaram R$ 19,5 milhões, valor que o parlamentar disse desconhecer a origem.

O vereador destacou que a alimentação escolar deve ser tratada como investimento e não como gasto, e reconheceu que, com a terceirização, existe atualmente uma diferença salarial aproximada de R$ 315 para as merendeiras, em razão do Vale-Alimentação pago hoje pelo município, que é de R$ 750. No entanto, ressaltou que, com a empresa terceirizada, as trabalhadoras passam a ter direitos como Fundo de Garantia e demais encargos trabalhistas.

Sargento Rodrigues afirmou que os vereadores se comprometeram a dialogar com a empresa responsável pelo serviço para buscar um ajuste financeiro que evite prejuízo às merendeiras. Segundo o parlamentar, o tema acabou sendo usado como palanque político. Para Rodrigues, independentemente de posições ideológicas, o foco deve ser o interesse da população e das crianças.

Outro ponto defendido pelo vereador foi que a terceirização permitirá que diretores e equipes escolares se dediquem exclusivamente às atividades pedagógicas. Ele explicou que, atualmente, gestores escolares precisam lidar com recebimento de mercadorias, falta de cozinheiras e problemas operacionais, o que compromete o trabalho educacional. Com a terceirização, a cobrança passa a ser exclusivamente pela qualidade da alimentação.

Sobre o contrato, o líder do prefeito explicou que o valor máximo previsto é de R$ 39 milhões por ano, mas o pagamento será feito apenas pelas refeições efetivamente consumidas. Considerando a média de ausência de cerca de 20% dos alunos ao longo do ano, o valor estimado a ser pago deve girar em torno de R$ 32 milhões.