Terceiro Festival Gastronômico Caipira começa nesta sexta-feira em Três Lagoas

A Prefeitura de Três Lagoas, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Turismo (Sedectt), é parceira no 3º Festival Gastronômico Caipira – Festa Julina, que será realizado nos dias 25, 26 e 27 de julho, no Shopping Três Lagoas.

O festival contará com uma programação musical diversificada, incluindo o show da banda Falamansa no dia 25, e apresentações do cantor Loubet no dia 26. Além disso, o evento terá um cardápio especial com pratos típicos da culinária caipira para os visitantes.

A entrada é gratuita, com o objetivo de fomentar o turismo local e fortalecer a economia da região, valorizando as empresas, produtores, feirantes e o setor de serviços de Três Lagoas.

O 3º Festival Gastronômico Caipira é uma realização da Associação de Bares e Restaurantes da Costa Leste/MS (Abrasel) e do Sebrae, com o apoio da Prefeitura Municipal de Três Lagoas, Governo do Estado e Câmara Municipal.