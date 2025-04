Termina nesta segunda o prazo para faculdades confirmarem participação no Fies 2025

Encerra nesta segunda-feira (7) o período para que faculdades particulares formalizem o interesse em oferecer vagas remanescentes do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) referentes ao primeiro semestre de 2025.

A iniciativa, promovida pelo Ministério da Educação (MEC), garante financiamento estudantil para cursos de graduação em instituições privadas que tenham sido bem avaliadas pelo Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (Sinaes). O foco da política é ampliar as oportunidades de ingresso no ensino superior para estudantes com menor renda.

As informações exigidas devem ser inseridas até as 23h59, exclusivamente pelas mantenedoras, no Sistema Informatizado do Fies (Sisfies), dentro do módulo “Fies Oferta”. Para isso, é necessário possuir conta ativa no portal Gov.br.

Entre os dados solicitados, estão: nome dos cursos, quantidade de vagas, turnos, locais de funcionamento e valores das mensalidades. Apenas instituições que aderiram previamente ao Fies 2025/1 e ao Fundo Garantidor do Fies poderão finalizar a participação assinando eletronicamente o termo no sistema.

Etapas seguintes

Após o encerramento do prazo, entre os dias 8 e 11 de abril, será permitido que as instituições revisem e, se preciso, corrijam as informações enviadas, conforme estabelecido em novo edital que será publicado pelo MEC.

Além disso, as faculdades participantes deverão comunicar sua adesão publicamente. A divulgação deverá ser feita em seus sites institucionais e também em espaços de circulação estudantil, com a relação completa de cursos, turnos, número de vagas disponíveis e local de oferta. Também será necessário mencionar a legislação específica do programa, que será divulgada posteriormente.

Próxima fase do Fies

Segundo o MEC, um novo edital será lançado em breve com as normas e o cronograma para que os estudantes possam se candidatar às vagas remanescentes, que são aquelas não preenchidas nas etapas regulares de seleção.

Na fase inicial do Fies 2025/1, foram ofertadas mais de 67 mil vagas em cursos de graduação, com quase meio milhão de inscrições realizadas. A nova etapa será voltada exclusivamente para estudantes já matriculados nos cursos e instituições correspondentes à escolha feita no ato da inscrição.

A liberação das vagas dependerá do envio das informações por parte das instituições de ensino, o que deve ocorrer até o fim desta segunda-feira.