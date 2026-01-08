Terrenos baldios geram reclamações no início do ano

O início do ano é marcado por um aumento nas reclamações envolvendo terrenos baldios em Três Lagoas. Com o período chuvoso, a vegetação cresce de forma acelerada, o que exige atenção redobrada do poder público e dos proprietários, principalmente pelos riscos à saúde pública.
As chuvas favorecem o crescimento rápido do mato em terrenos baldios espalhados pela cidade. Além do impacto visual, a situação preocupa moradores por causa do acúmulo de lixo, da proliferação de insetos e do risco de transmissão de doenças.
De acordo com o fiscal de Obras e Posturas, Tiago Toshio, a prefeitura tem adotado a publicação no Diário Oficial como ferramenta para dar validade às autuações. A medida se tornou necessária diante da dificuldade de localizar proprietários de muitos imóveis.
Mesmo com os obstáculos para identificação dos donos, a fiscalização segue atuando. A legislação municipal prevê penalidades para quem não mantém o terreno limpo e em condições adequadas, reforçando a importância da responsabilidade dos proprietários.
O número de terrenos baldios no município chama atenção e evidencia a necessidade de fiscalização contínua, especialmente neste período do ano, quando as condições climáticas aceleram o crescimento da vegetação.
A orientação da prefeitura é para que os proprietários realizem a limpeza periódica dos terrenos, evitando multas e, principalmente, contribuindo para a saúde e a segurança da população. As denúncias podem ser feitas diretamente pelo WhatsApp da fiscalização, pelo número (67) 99275-4326.