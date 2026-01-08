Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Três Lagoas JPNews

Transtornos

Terrenos baldios geram reclamações no início do ano

Período chuvoso intensifica crescimento do mato e amplia riscos à saúde pública, aumentando a atuação da fiscalização municipal

Ana Cristina Santos

Obrigação da limpeza dos terrenos baldios é do proprietário e não da prefeitura - Foto: arquivo
Obrigação da limpeza dos terrenos baldios é do proprietário e não da prefeitura - Foto: arquivo

O início do ano é marcado por um aumento nas reclamações envolvendo terrenos baldios em Três Lagoas. Com o período chuvoso, a vegetação cresce de forma acelerada, o que exige atenção redobrada do poder público e dos proprietários, principalmente pelos riscos à saúde pública.

As chuvas favorecem o crescimento rápido do mato em terrenos baldios espalhados pela cidade. Além do impacto visual, a situação preocupa moradores por causa do acúmulo de lixo, da proliferação de insetos e do risco de transmissão de doenças.

De acordo com o fiscal de Obras e Posturas, Tiago Toshio, a prefeitura tem adotado a publicação no Diário Oficial como ferramenta para dar validade às autuações. A medida se tornou necessária diante da dificuldade de localizar proprietários de muitos imóveis.

Notícias Relacionadas

Mesmo com os obstáculos para identificação dos donos, a fiscalização segue atuando. A legislação municipal prevê penalidades para quem não mantém o terreno limpo e em condições adequadas, reforçando a importância da responsabilidade dos proprietários.

O número de terrenos baldios no município chama atenção e evidencia a necessidade de fiscalização contínua, especialmente neste período do ano, quando as condições climáticas aceleram o crescimento da vegetação.

A orientação da prefeitura é para que os proprietários realizem a limpeza periódica dos terrenos, evitando multas e, principalmente, contribuindo para a saúde e a segurança da população. As denúncias podem ser feitas diretamente pelo WhatsApp da fiscalização, pelo número (67) 99275-4326.

Assuntos

Impressos

Mais Edições

Mais notícias

Mais artigos