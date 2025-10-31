Thomas Ryu Kobayashi conquista o título brasileiro de Karatê

O jovem três-lagoense Thomas Ryu Kobayashi, de apenas 15 anos, mostrou que determinação e disciplina são armas poderosas dentro e fora do tatame. Nesta quinta-feira (30), ele se consagrou campeão brasileiro de Karatê Sub-16, na modalidade kata, durante o Campeonato Brasileiro de Karatê, realizado em João Pessoa (PB).
A conquista teve um sabor especial de revanche. Thomas superou o mesmo adversário do Rio de Janeiro que o havia vencido na edição de 2024, virando a página com elegância e técnica impecável.
No kata, o atleta executa golpes e defesas em uma luta imaginária — um verdadeiro espetáculo de força interior, precisão e concentração. E foi com essa energia que Thomas brilhou, representando Três Lagoas e Mato Grosso do Sul com orgulho.
Mas a jornada do campeão não termina aí. Neste fim de semana, Thomas volta aos tatames, desta vez na modalidade shiai kumite, o combate direto, em busca de mais um título nacional.
O Campeonato Brasileiro de Karatê – Etapa Final reúne mais de 2 mil atletas vindos dos 26 estados brasileiros e do Distrito Federal, e é organizado pela Confederação Brasileira de Karatê (CBK), em parceria com a FPK, com apoio do Governo da Paraíba.