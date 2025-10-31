Thomas Ryu Kobayashi conquista o título brasileiro de Karatê

O jovem três-lagoense Thomas Ryu Kobayashi, de apenas 15 anos, mostrou que determinação e disciplina são armas poderosas dentro e fora do tatame. Nesta quinta-feira (30), ele se consagrou campeão brasileiro de Karatê Sub-16, na modalidade kata, durante o Campeonato Brasileiro de Karatê, realizado em João Pessoa (PB).

A conquista teve um sabor especial de revanche. Thomas superou o mesmo adversário do Rio de Janeiro que o havia vencido na edição de 2024, virando a página com elegância e técnica impecável.

No kata, o atleta executa golpes e defesas em uma luta imaginária — um verdadeiro espetáculo de força interior, precisão e concentração. E foi com essa energia que Thomas brilhou, representando Três Lagoas e Mato Grosso do Sul com orgulho.