Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Três Lagoas JPNews

Campeão

Thomas Ryu Kobayashi conquista o título brasileiro de Karatê

O karateca três-lagoense conquistou o título do karatê na modalidade kata

Israel Espíndola

Thomas Ryu Kobaiashi colocando Três Lagoas no podió mais alto
Thomas Ryu Kobaiashi colocando Três Lagoas no podió mais alto

O jovem três-lagoense Thomas Ryu Kobayashi, de apenas 15 anos, mostrou que determinação e disciplina são armas poderosas dentro e fora do tatame. Nesta quinta-feira (30), ele se consagrou campeão brasileiro de Karatê Sub-16, na modalidade kata, durante o Campeonato Brasileiro de Karatê, realizado em João Pessoa (PB).

A conquista teve um sabor especial de revanche. Thomas superou o mesmo adversário do Rio de Janeiro que o havia vencido na edição de 2024, virando a página com elegância e técnica impecável.

No kata, o atleta executa golpes e defesas em uma luta imaginária — um verdadeiro espetáculo de força interior, precisão e concentração. E foi com essa energia que Thomas brilhou, representando Três Lagoas e Mato Grosso do Sul com orgulho.

Notícias Relacionadas

Mas a jornada do campeão não termina aí. Neste fim de semana, Thomas volta aos tatames, desta vez na modalidade shiai kumite, o combate direto, em busca de mais um título nacional.

O Campeonato Brasileiro de Karatê – Etapa Final reúne mais de 2 mil atletas vindos dos 26 estados brasileiros e do Distrito Federal, e é organizado pela Confederação Brasileira de Karatê (CBK), em parceria com a FPK, com apoio do Governo da Paraíba.

Assuntos

Impressos

Mais Edições

Mais notícias

Mais artigos