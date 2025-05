Time de futebol de Três Lagoas garante vaga para próxima fase na Copa Assomasul

O time de Três Lagoas fez sua estreia, no sábado (17), na 21ª edição da Copa da Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul (Assomasul) – Série A com boas performances e garantiu sua vaga na próxima fase da competição, que reúne servidores públicos municipais em disputas de futebol entre cidades do estado.

A etapa foi realizada no Estádio Jacques da Luz, em Campo Grande, reunindo equipes do Grupo, formado por Três Lagoas, Corumbá, Jaraguari e Ribas do Rio Pardo e cidade sede. Representando o município, o time de Três Lagoas é composto por servidores da Prefeitura e da Câmara Municipal.

Na rodada de abertura, Três Lagoas empatou em 0 a 0 com Ribas do Rio Pardo e, em seguida, venceu a equipe de Corumbá por 1 a 0. Com os resultados, a equipe se classificou para a próxima fase da competição ao lado de Campo Grande e Corumbá.