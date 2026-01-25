Veículos de Comunicação
Três Lagoas JPNews

Futebol

Time de Três Lagoas buscatítulo na Copa dos Campeões

Três Lagoas é o único representante de Mato Grosso do Sul no torneio paulista

Israel Espíndola

Três Lagoas foi campeão da Copa Ame, regional Araçatuba (SP) 2025. Foto: Divulgação.
Três Lagoas foi campeão da Copa Ame, regional Araçatuba (SP) 2025. Foto: Divulgação.

No dia 7 de fevereiro, o time sub-16 da Sejuvel Três Lagoas entra em campo para defender mais um título, a Copa dos Campeões, que reúne os dois últimos campeões da Copa AME, regional Araçatuba (SP).

A partida será em Birigui (SP), onde os garotos de Três Lagoas enfrentam o time de Guararapes. O campeão desta partida garante a participação na Copa Regional de São José do Rio Preto. “A preparação desses garotos está a todo vapor, e conseguimos manter a base. Mesmo sabendo que times grandes estão de olho nesses meninos, estamos treinando para fazer uma boa partida e, se Deus nos permitir, iremos em busca do título em São José do Rio Preto, onde vamos enfrentar times mais fortes”, explicou o técnico Renato Ribeiro.

A Copa AME, regional Araçatuba, assim como outras regionais do interior paulista, serve de vitrine para esses atletas que buscam um dia se profissionalizar.

“Essa equipe sub-16 é a atual campeã e agora vamos disputar a Copa dos Campeões, no interior paulista, onde os times estão em busca de atletas. Esses jovens sabem que estão sendo observados, e essa idade é o momento certo de mostrar o talento de cada um e provar por que fomos campeões em 2025”, ressaltou o técnico.

No mesmo período da Copa São Paulo de Futebol Júnior, também conhecida como Copinha, acontece um torneio muito observado pela imprensa, torcida, empresários e clubes, uma vez que é considerada a principal oportunidade para descobrir futuros craques do futebol brasileiro. Os atletas três-lagoenses sonham um dia em poder participar desse torneio.

“Tivemos um atleta daqui de Três Lagoas que saiu recentemente, o Breno. Ele jogou a Copa São Paulo neste ano. Um atleta nascido em 2010, e tenho esperança de que, no ano que vem, teremos mais atletas formados neste time da Sejuvel Três Lagoas”, pontuou o técnico Renato Ribeiro

