Time de Três Lagoas Sub-16 avança para final da Copa Ame e enfrenta Operário de Araçatuba

O técnico Renato Ribeiro falou sobre o adversário, o Operário de Araçatuba, uma equipe que, segundo ele, vem forte e fez novas contratações. Ribeiro ressaltou que o time de Três Lagoas está trabalhando com a mesma equipe, com os pés no chão e com todo o respeito ao adversário, mas com foco total em trazer o título para Três Lagoas.

Renato Ribeiro mencionou que vários atletas do time já estão em clubes, incluindo o Isaac, que faz parte do grupo desde 2011, e outros jogadores no Campeonato Paulista e Paranaense. Ele reforçou a importância de focar na final e fazer o melhor para conquistar o título.

Sobre uma proposta do Santa Cruz do Recife, o técnico afirmou estar com os pés no chão. Ele explicou que veio de clubes paulistas e paranaenses há cinco anos e que, apesar da proposta do Santa Cruz de Recife, seu foco principal é a final da Copa Ame. Após a partida, ele sentará para conversar e decidir seu destino com a família.

A partida acontecerá no Estádio Pedrão, em Birigui, às 15 horas, horário de Brasília.