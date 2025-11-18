Time de Três Lagoas Sub-16 chega à final da Copa AME

O time Sub-16 da Sejuvel Três Lagoas está na final da Copa AME, uma das competições de base mais tradicionais do interior paulista. A partida decisiva será no dia 29 de novembro, na cidade de Guararapes, onde os três-lagoenses enfrentam o Operário de Araçatuba, atual campeão.

Antes da classificação para a final, o Sub-16 passou por uma semifinal extremamente disputada. O técnico Renato Ribeiro contou que a equipe enfrentou um adversário tradicional, reforçado por jogadores que voltaram recentemente de disputas do Campeonato Paulista.

“Saímos perdendo por 1 a 0, mas conseguimos empatar em uma jogada ensaiada. O Christopher cobrou a falta no segundo pau e o zagueiro Azaf empatou. A partida foi muito acirrada, quase ficamos fora da final, mas nos pênaltis conseguimos a vitória”, relatou.

Com duas semanas de preparação até a decisão, o time agora se concentra em enfrentar o Operário de Araçatuba, equipe que venceu o torneio no primeiro semestre.