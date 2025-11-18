Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Três Lagoas JPNews

Classificação

Time de Três Lagoas Sub-16 chega à final da Copa AME

Antes da classificação para a final, o Sub-16 passou por uma semifinal extremamente disputada

Pedro Tergolino

A Copa AME reúne equipes expressivas do interior de São Paulo e tem sido tradicionalmente um espaço de destaque para jovens talentos. Foto: Arquivo.
A Copa AME reúne equipes expressivas do interior de São Paulo e tem sido tradicionalmente um espaço de destaque para jovens talentos. Foto: Arquivo.

O time Sub-16 da Sejuvel Três Lagoas está na final da Copa AME, uma das competições de base mais tradicionais do interior paulista. A partida decisiva será no dia 29 de novembro, na cidade de Guararapes, onde os três-lagoenses enfrentam o Operário de Araçatuba, atual campeão.

Antes da classificação para a final, o Sub-16 passou por uma semifinal extremamente disputada. O técnico Renato Ribeiro contou que a equipe enfrentou um adversário tradicional, reforçado por jogadores que voltaram recentemente de disputas do Campeonato Paulista.

“Saímos perdendo por 1 a 0, mas conseguimos empatar em uma jogada ensaiada. O Christopher cobrou a falta no segundo pau e o zagueiro Azaf empatou. A partida foi muito acirrada, quase ficamos fora da final, mas nos pênaltis conseguimos a vitória”, relatou.

Com duas semanas de preparação até a decisão, o time agora se concentra em enfrentar o Operário de Araçatuba, equipe que venceu o torneio no primeiro semestre.

Notícias Relacionadas

“Perdemos o título para eles no começo do ano. É um time forte, que se reforçou ainda mais. Mas estamos de pés no chão. A derrota anterior trouxe aprendizado. O grupo evoluiu e estamos trabalhando para chegar fortes e buscar o título”, disse o técnico.

O treinador também comentou sobre a campanha do Sub-14, que chegou até a semifinal, mas acabou eliminado após sofrer um gol de bola parada no segundo tempo.

“É uma equipe nova, com futuro promissor. Fizemos um bom campeonato. Apesar da eliminação, é um grupo que promete para as próximas competições”, avaliou.

A Copa AME reúne equipes expressivas do interior de São Paulo e tem sido tradicionalmente um espaço de destaque para jovens talentos. Com a classificação, Três Lagoas garante mais uma vez presença na elite da competição de base e chega confiante para tentar o título inédito.

Assuntos

Impressos

Mais Edições

Mais notícias

Mais artigos