Time de Três Lagoas Sub-16 chega à final da Copa AME

O time Sub-16 da Sejuvel Três Lagoas está na final da Copa AME, uma das competições de base mais tradicionais do interior paulista. A partida decisiva será no dia 29 de novembro, na cidade de Guararapes, onde os três-lagoenses enfrentam o Operário de Araçatuba, atual campeão.
Antes da classificação para a final, o Sub-16 passou por uma semifinal extremamente disputada. O técnico Renato Ribeiro contou que a equipe enfrentou um adversário tradicional, reforçado por jogadores que voltaram recentemente de disputas do Campeonato Paulista.
“Saímos perdendo por 1 a 0, mas conseguimos empatar em uma jogada ensaiada. O Christopher cobrou a falta no segundo pau e o zagueiro Azaf empatou. A partida foi muito acirrada, quase ficamos fora da final, mas nos pênaltis conseguimos a vitória”, relatou.
Com duas semanas de preparação até a decisão, o time agora se concentra em enfrentar o Operário de Araçatuba, equipe que venceu o torneio no primeiro semestre.
“Perdemos o título para eles no começo do ano. É um time forte, que se reforçou ainda mais. Mas estamos de pés no chão. A derrota anterior trouxe aprendizado. O grupo evoluiu e estamos trabalhando para chegar fortes e buscar o título”, disse o técnico.
O treinador também comentou sobre a campanha do Sub-14, que chegou até a semifinal, mas acabou eliminado após sofrer um gol de bola parada no segundo tempo.
“É uma equipe nova, com futuro promissor. Fizemos um bom campeonato. Apesar da eliminação, é um grupo que promete para as próximas competições”, avaliou.
A Copa AME reúne equipes expressivas do interior de São Paulo e tem sido tradicionalmente um espaço de destaque para jovens talentos. Com a classificação, Três Lagoas garante mais uma vez presença na elite da competição de base e chega confiante para tentar o título inédito.