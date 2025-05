Time de Três Lagoas sub-16 chega a semifinal da Copa AME

O futebol de base de Três Lagoas está em destaque na Copa AME, um importante torneio no oeste paulista. O time Sub-16 já garantiu sua vaga na semifinal, enquanto a equipe Sub-14 se prepara para disputar as quartas de final neste final de semana, com grandes chances de avançar na competição.

Em entrevista, o técnico Renato Ribeiro compartilhou as expectativas e o trabalho realizado com os jovens atletas.

Sub-16 na semifinal com foco no título

O técnico expressou confiança no desempenho da equipe Sub-16.

“É um trabalho que vem sendo feito, vários atletas já foram embora, novos atletas estão em clubes jogando, mas nós temos um elenco, os de 2010, que vem trabalhando desde o ano passado, e a evolução deles encorpou essa equipe, essa equipe que ficou em primeiro lugar com 16 pontos. E estamos na semifinal e com boas expectativas, com todo o respeito com as demais equipes, né? Podemos sim, com os pés no chão, chegar a mais uma final do Campeonato AME, o regional de Araçatuba”, afirmou.