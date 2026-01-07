Time do Misto corre para formar uma equipe competitiva para disputa em 2026

O Misto Esporte Clube, tradicional representante de Três Lagoas no futebol profissional, está em fase acelerada de reorganização para disputar o Campeonato Sul-Mato-Grossense da Série B. A equipe foi confirmada como representante do município na competição e agora trabalha na formação de diretoria e elenco para entrar forte no torneio.
O diretor do clube, Antônio Teixeira, explicou que o Misto foi escolhido por estar com a documentação regularizada e por manter atividades contínuas no futebol local. Segundo ele, a definição ocorreu após reuniões com lideranças municipais, incluindo o prefeito Cassiano Maia e o secretário municipal de Esportes.
“Fizemos várias reuniões e foi anunciado oficialmente o Misto como representante de Três Lagoas na Série B do Campeonato Sul-Mato-Grossense de 2026. Agora vamos remontar a diretoria e iniciar o planejamento do time”, afirmou Teixeira.
De acordo com o dirigente, a nova diretoria será composta por representantes locais e empresários ligados ao esporte, em um modelo compartilhado de gestão. A previsão é que a montagem do elenco comece em março, já que o campeonato tem início previsto para o mês de maio.
Apesar do curto prazo, Teixeira garante que o objetivo do clube é ambicioso.
“Eu não quero apenas disputar o campeonato. Quero ser campeão ou, no mínimo, vice, para garantir o acesso à Série A em 2027. Não adianta entrar só para participar”, destacou.
O diretor também relembrou o histórico do Misto, fundado em 1989, e a importância do clube para o futebol três-lagoense. Ele citou, inclusive, a participação da equipe na Copa do Brasil de 2009, quando enfrentou o Corinthians.
Para que o projeto seja viável, Teixeira ressaltou a necessidade de apoio do poder público.
“Nenhum time se mantém sozinho. Precisamos da ajuda da Prefeitura, seja com transporte, estrutura ou apoio financeiro. Outros municípios menores conseguiram bons resultados justamente por esse suporte”, pontuou.
Segundo ele, exemplos como Costa Rica e Bataguassu mostram que a união entre clube, empresários e município é fundamental para o sucesso no futebol estadual.
A expectativa agora é que, com a nova diretoria e o início dos treinamentos, o Misto volte a ganhar força e reconquiste espaço no cenário esportivo de Mato Grosso do Sul. A torcida, por sua vez, já começa a se mobilizar na esperança de ver o time novamente na elite do futebol estadual.