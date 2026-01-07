Time do Misto corre para formar uma equipe competitiva para disputa em 2026

O Misto Esporte Clube, tradicional representante de Três Lagoas no futebol profissional, está em fase acelerada de reorganização para disputar o Campeonato Sul-Mato-Grossense da Série B. A equipe foi confirmada como representante do município na competição e agora trabalha na formação de diretoria e elenco para entrar forte no torneio.

O diretor do clube, Antônio Teixeira, explicou que o Misto foi escolhido por estar com a documentação regularizada e por manter atividades contínuas no futebol local. Segundo ele, a definição ocorreu após reuniões com lideranças municipais, incluindo o prefeito Cassiano Maia e o secretário municipal de Esportes.

“Fizemos várias reuniões e foi anunciado oficialmente o Misto como representante de Três Lagoas na Série B do Campeonato Sul-Mato-Grossense de 2026. Agora vamos remontar a diretoria e iniciar o planejamento do time”, afirmou Teixeira.

De acordo com o dirigente, a nova diretoria será composta por representantes locais e empresários ligados ao esporte, em um modelo compartilhado de gestão. A previsão é que a montagem do elenco comece em março, já que o campeonato tem início previsto para o mês de maio.

Apesar do curto prazo, Teixeira garante que o objetivo do clube é ambicioso.