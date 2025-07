Time feminino sub-17 de Três Lagoas conquista 3º lugar na XIV Copa Pantanal de Voleibol

Com muito talento em quadra, a equipe feminina sub-17 Apas/Sejuvel de Três Lagoas conquistou o terceiro lugar na XIV Copa Pantanal Estadual de Voleibol, realizada entre os dias 3 e 6 de julho, em Campo Grande.

Promovida pela Federação de Voleibol de Mato Grosso do Sul (FVMS), a competição reuniu 22 equipes das cidades de Campo Grande, Corumbá, Dourados, Três Lagoas, Chapadão do Sul, Bonito e Sidrolândia, com disputas nas categorias Sub-13 e Sub-17, nos naipes masculino e feminino.

Três Lagoas foi representada também no naipe masculino sub-17, que ficou na fase de grupos, No feminino da mesma categoria, a disputa pelo terceiro lugar foi marcada por um duelo três-lagoense: Apas/Sejuvel enfrentou a equipe UNITRÊS, também do município, e garantiu a medalha de bronze em uma partida decidida no tie-brack, vencida por 2 sets a 1, com parciais de 18×25, 25×19 e 15×12.