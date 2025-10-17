Veículos de Comunicação
Campeonato

Time Guaicurus representa Três Lagoas em torneio de rugby em Bauru

O evento tem como objetivo divulgar a modalidade e incentivar novos atletas a conhecer o esporte

Pedro Tergolino

Com a participação no torneio, o Guaicurus reforça o nome de Três Lagoas no cenário esportivo e consolida o rugby como uma modalidade em crescimento na cidade. Foto: Reprodução/TVC HD.
Com a participação no torneio, o Guaicurus reforça o nome de Três Lagoas no cenário esportivo e consolida o rugby como uma modalidade em crescimento na cidade. Foto: Reprodução/TVC HD.

A equipe Guaicurus Rugby, de Três Lagoas, participa neste fim de semana de um torneio nacional em Bauru (SP), reunindo times de diversas regiões do país. O evento tem como objetivo divulgar a modalidade e incentivar novos atletas a conhecer o esporte.

Três Lagoas no cenário nacional do rugby

Fundado em 2012, o Guaicurus nasceu da iniciativa de dois universitários — Eduardo e Bruno — que conheceram o esporte fora da cidade e decidiram trazê-lo para Três Lagoas. Hoje, o time conta com 15 atletas e realiza seus treinos às margens da Lagoa Maior, onde desperta a curiosidade de quem passa pelo local.

O técnico da equipe, Gustavo Fernandes, explica que o grupo mantém o trabalho há mais de uma década e busca fortalecer o rugby no município.

“Ainda é uma modalidade pouco difundida, mas temos um trabalho constante dentro da cidade. As pessoas veem os treinos, se interessam e procuram saber mais. Mesmo com certa rejeição por ser um esporte de contato, o rugby é guiado por disciplina e respeito”, afirmou.

Esporte de contato e valores coletivos

No rugby, o objetivo é avançar com a bola até o campo adversário e marcar pontos. O esporte é reconhecido por sua intensidade física, mas também pelos valores de trabalho em equipe, lealdade e espírito esportivo.

“É um esporte que parece bruto, mas é muito disciplinado. Cada jogada depende da confiança entre os jogadores e do respeito ao adversário”, explicou o técnico.

Apesar de ser praticado majoritariamente por homens, o rugby tem atraído mulheres interessadas na modalidade, e o Guaicurus já chegou a contar com equipe feminina.

Torneio voltado a novos atletas

O evento em Bauru é voltado principalmente a jogadores iniciantes e tem como meta desenvolver talentos e fortalecer o rugby no interior paulista e na região Centro-Oeste.

“Mais do que uma competição, é um festival que busca formar novos atletas e divulgar o rugby. Para nós, é uma oportunidade de representar Mato Grosso do Sul e mostrar o talento da nossa equipe”, destacou Gustavo.

Três Lagoas no mapa do esporte

Com a participação no torneio, o Guaicurus reforça o nome de Três Lagoas no cenário esportivo e consolida o rugby como uma modalidade em crescimento na cidade.

“Mais do que marcar pontos, o rugby ensina valores dentro e fora de campo. O espírito de equipe e o companheirismo são o que mais nos motiva a continuar”, concluiu o técnico.

