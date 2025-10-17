Time Guaicurus representa Três Lagoas em torneio de rugby em Bauru

A equipe Guaicurus Rugby, de Três Lagoas, participa neste fim de semana de um torneio nacional em Bauru (SP), reunindo times de diversas regiões do país. O evento tem como objetivo divulgar a modalidade e incentivar novos atletas a conhecer o esporte.
Três Lagoas no cenário nacional do rugby
Fundado em 2012, o Guaicurus nasceu da iniciativa de dois universitários — Eduardo e Bruno — que conheceram o esporte fora da cidade e decidiram trazê-lo para Três Lagoas. Hoje, o time conta com 15 atletas e realiza seus treinos às margens da Lagoa Maior, onde desperta a curiosidade de quem passa pelo local.
O técnico da equipe, Gustavo Fernandes, explica que o grupo mantém o trabalho há mais de uma década e busca fortalecer o rugby no município.
“Ainda é uma modalidade pouco difundida, mas temos um trabalho constante dentro da cidade. As pessoas veem os treinos, se interessam e procuram saber mais. Mesmo com certa rejeição por ser um esporte de contato, o rugby é guiado por disciplina e respeito”, afirmou.
Esporte de contato e valores coletivos
No rugby, o objetivo é avançar com a bola até o campo adversário e marcar pontos. O esporte é reconhecido por sua intensidade física, mas também pelos valores de trabalho em equipe, lealdade e espírito esportivo.
“É um esporte que parece bruto, mas é muito disciplinado. Cada jogada depende da confiança entre os jogadores e do respeito ao adversário”, explicou o técnico.
Apesar de ser praticado majoritariamente por homens, o rugby tem atraído mulheres interessadas na modalidade, e o Guaicurus já chegou a contar com equipe feminina.
Torneio voltado a novos atletas
O evento em Bauru é voltado principalmente a jogadores iniciantes e tem como meta desenvolver talentos e fortalecer o rugby no interior paulista e na região Centro-Oeste.
“Mais do que uma competição, é um festival que busca formar novos atletas e divulgar o rugby. Para nós, é uma oportunidade de representar Mato Grosso do Sul e mostrar o talento da nossa equipe”, destacou Gustavo.
Três Lagoas no mapa do esporte
Com a participação no torneio, o Guaicurus reforça o nome de Três Lagoas no cenário esportivo e consolida o rugby como uma modalidade em crescimento na cidade.
“Mais do que marcar pontos, o rugby ensina valores dentro e fora de campo. O espírito de equipe e o companheirismo são o que mais nos motiva a continuar”, concluiu o técnico.