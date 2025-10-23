Times de Três Lagoas se classificam para as quartas de final da Copa AME em Araçatuba

O esporte três-lagoense segue em destaque na Copa AME, competição regional que reúne equipes de base de diversas cidades do interior paulista e do Mato Grosso do Sul. No último fim de semana, os times Sub-14 e Sub-16 de Três Lagoas conquistaram a classificação para as quartas de final do torneio, após mais uma rodada disputada em Araçatuba (SP).
O time Sub-16 protagonizou um verdadeiro show em campo ao vencer o CT Falcão/Fênix, tradicional equipe da região, por 7 a 1. O técnico Renato Ribeiro celebrou o resultado e destacou o comprometimento dos atletas.
“Foi um grande jogo, a equipe está de parabéns pela obediência tática e pelo esforço. Esses meninos já vêm jogando juntos há um tempo e estão colhendo o resultado do trabalho diário. Estamos fazendo uma boa competição”, afirmou.
Com o resultado, o Sub-16 se consolida como um dos favoritos ao título da competição.
Já o Sub-14, apesar da derrota na rodada, também garantiu vaga na próxima fase e segue firme na disputa.
“É uma equipe nova, mas muito dedicada. Estão aprendendo e evoluindo a cada partida. Mesmo com o revés, o time está em terceiro lugar e classificado para as quartas de final. Eles têm tudo para brigar pelo título junto com o Sub-16”, destacou o técnico.
As equipes de Três Lagoas folgam no próximo fim de semana e retornam a campo em novembro, já nas quartas de final da Copa AME, em busca de uma vaga entre os quatro melhores da competição.
O torneio tem revelado jovens talentos do futebol regional e reforça o potencial esportivo de Três Lagoas, que vem se consolidando como um polo de formação de atletas de base.