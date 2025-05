Times de Três Lagoas Sub-14 e Sub-16 disputam semifinal da Copa AME neste sábado

O futebol de Três Lagoas tem se destacado na região, os times de futebol de base que representam o Município, na 5ª Edição da Copa AME (Associação de Menores no Esporte) Araçatuba, garantiram vaga com excelentes campanhas, nas categorias sub 14 e 16.

Já no Sub-16, Três Lagoas está na semifinal após uma vitória expressiva por 5 a 1 sobre o Eldorado FC de Penápolis, no último sábado (24). Com o resultado, o time encerrou a fase de grupos na liderança da chave, somando 16 pontos, com 5 vitórias e 1 empate. A equipe agora aguarda a definição do adversário que enfrentará na semifinal, marcada para o dia 7 de junho, na cidade paulista.