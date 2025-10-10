Times sub-14 e sub-16 de Três Lagoas vencem mais uma rodada da Copa Ame e seguem líderes da competição

Os times sub-14 e sub-16 da Sejuvel de Três Lagoas seguem invictos na 6ª Copa Ame, disputada em Araçatuba. Ambos venceram mais uma rodada e continuam liderando suas categorias na competição.
Desempenho e evolução das equipes
Nesta rodada, os dois times enfrentaram o Clube Atlético Paulista e garantiram vitórias convincentes. O sub-16 lidera o torneio com 12 pontos, enquanto o sub-14 ocupa o topo da tabela com 9 pontos.
O técnico Renato Ribeiro destacou a dedicação e o comprometimento dos atletas durante os treinos.
“Parabenizo os meninos pela obediência tática, pelas jogadas ensaiadas e pela postura em campo. O mérito é todo deles, que entenderam a importância da Copa Ame, uma grande vitrine para o futebol de base brasileiro”, afirmou.
Segundo o treinador, diversos clubes já demonstraram interesse em acompanhar o desempenho dos jovens talentos três-lagoenses.
“Vários times têm procurado informações sobre nossos atletas, e isso motiva ainda mais o grupo a se dedicar nos treinos e nas partidas”, completou.
Foco no próximo confronto
O próximo desafio será em casa, no Estádio Benedito Soares da Mota (Madrugadão), contra o time de Penápolis, atual campeão da competição.
“Sabemos que é uma equipe muito forte, então estamos trabalhando com humildade e foco. O campeonato é equilibrado, e nosso objetivo é manter o desempenho e buscar mais uma final”, disse o técnico.
A equipe segue treinando diariamente sob orientação da Sejuvel, que mantém o projeto de formação esportiva de base com o objetivo de revelar novos talentos e fortalecer o esporte no município.