Torcedor do Corinthians comemora vitória com tiro para o alto e é preso

A Polícia Militar, por meio do 2º Batalhão (2° BPM), prendeu um homem por porte ilegal de arma de fogo e disparo em via pública na noite de domingo (9), no distrito de Porto João André, às margens da BR-158, em Brasilândia. O suspeito teria efetuado disparos dentro de um bar enquanto assistia à transmissão da partida entre Corinthians e Santos.

De acordo com a PM, o homem sacou um revólver e atirou para o alto em comemoração à vitória do Corinthians, causando pânico entre os clientes do estabelecimento. Testemunhas acionaram a polícia, que enviou uma equipe da Rádio Patrulha ao local.