Torneio da Liga dos Enxadristas tem recorde de atletas em Três Lagoas

Três Lagoas sediou no sábado (21), a 14ª etapa da Liga dos Enxadristas, um torneio oficial que bateu recorde de participantes. O evento, realizado no ginásio Professor Acácio da Acre Rocha, reuniu cerca de 350 pessoas, sendo 200 enxadristas a partir dos seis anos de idade, de diferentes níveis técnicos e vindos de cidades da região como Campo Grande e municípios paulistas como Ourinhos, Macatuba, São José do Rio Preto, Populina e Mirassol. Do total de enxadristas, 150 eram de Três Lagoas.

O torneio, que valia rating (pontuação para enxadristas chancelados pela Confederação Brasileira de Xadrez), teve como grande destaque a participação massiva de crianças.

Para o professor Rodrigo Oliveira, responsável pelo xadrez em Três Lagoas, o número de participantes nas categorias sub-8 e sub-10 foi surpreendente, chegando a quase 100 crianças. “As escolas estão entendendo a importância e participaram em peso”, afirmou Oliveira, que se mostrou “muito feliz” com o crescimento do xadrez na cidade.

Um exemplo notável foi a vitória de uma menina de seis anos da Polônia, que conquistou o segundo lugar em seu primeiro torneio oficial da Confederação, demonstrando o potencial da nova geração.