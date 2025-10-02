Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Três Lagoas JPNews

Evento

Torneio de tênis feminino em Três Lagoas arrecada doações para a Rede Feminina de Combate ao Câncer

O evento acontece na academia Amigos do Tênis, a partir das 8h, na rua Coronel Camisão, nº 71

Pedro Tergolino

Segundo a organizadora Luciana Franco, o torneio não cobra taxa de inscrição: a participação é feita mediante a doação de alimentos não perecíveis, como arroz, trigo, leite e açúcar. Foto: reprodução/TVC HD.
Segundo a organizadora Luciana Franco, o torneio não cobra taxa de inscrição: a participação é feita mediante a doação de alimentos não perecíveis, como arroz, trigo, leite e açúcar. Foto: reprodução/TVC HD.

Em alusão ao Outubro Rosa, Três Lagoas recebe neste sábado (4) o torneio “Mulheres nas Quadras”, voltado exclusivamente para atletas mulheres e com objetivo solidário. O evento acontece na academia Amigos do Tênis, a partir das 8h, na rua Coronel Camisão, nº 71.

Solidariedade e inclusão

Segundo a organizadora Luciana Franco, o torneio não cobra taxa de inscrição: a participação é feita mediante a doação de alimentos não perecíveis, como arroz, trigo, leite e açúcar. Todo o material arrecadado será destinado à Rede Feminina de Combate ao Câncer de Três Lagoas.

“É um evento diferente. Mais do que competição, é um momento de confraternização e contribuição com uma entidade tão importante da cidade”, destacou.

Atletas de todas as idades

A edição deste ano reuniu 50 mulheres inscritas, com idades entre 12 e 79 anos. Os jogos acontecem em duplas, o que amplia a integração e torna o torneio ainda mais inclusivo.

Notícias Relacionadas

“O tênis vem crescendo muito. Muitas mulheres que eram sedentárias descobriram o esporte depois dos 40 ou 50 anos. É uma prática que pode ser adotada em qualquer fase da vida”, acrescentou Franco.

Como participar

Embora as inscrições estejam encerradas, o público pode acompanhar os jogos e contribuir levando doações diretamente ao local do evento.

“Se alguém quiser assistir e levar sua doação, será muito bem-vindo. Tudo será revertido à Rede Feminina”, reforçou a organizadora.

Assuntos

Impressos

Mais Edições

Mais notícias

Mais artigos