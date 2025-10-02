Torneio de tênis feminino em Três Lagoas arrecada doações para a Rede Feminina de Combate ao Câncer

Em alusão ao Outubro Rosa, Três Lagoas recebe neste sábado (4) o torneio “Mulheres nas Quadras”, voltado exclusivamente para atletas mulheres e com objetivo solidário. O evento acontece na academia Amigos do Tênis, a partir das 8h, na rua Coronel Camisão, nº 71.

Solidariedade e inclusão

Segundo a organizadora Luciana Franco, o torneio não cobra taxa de inscrição: a participação é feita mediante a doação de alimentos não perecíveis, como arroz, trigo, leite e açúcar. Todo o material arrecadado será destinado à Rede Feminina de Combate ao Câncer de Três Lagoas.

“É um evento diferente. Mais do que competição, é um momento de confraternização e contribuição com uma entidade tão importante da cidade”, destacou.

Atletas de todas as idades

A edição deste ano reuniu 50 mulheres inscritas, com idades entre 12 e 79 anos. Os jogos acontecem em duplas, o que amplia a integração e torna o torneio ainda mais inclusivo.