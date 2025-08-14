Torneio de vôlei de praia será realizado na praça do Parque Osmar Dutra

A Praça do bairro Osmar Dutra, em Três Lagoas, será palco do primeiro Torneio de Vôlei de Praia para a comunidade neste fim de semana. O evento, que acontece no sábado (16), a partir das 14h30 e no domingo (17), promete reunir atletas amadores e moradores para dois dias de esporte e integração.

De acordo com o organizador, Altivo Alves de Oliveira Júnior, a proposta é oferecer lazer e ocupar os espaços públicos com atividades esportivas.