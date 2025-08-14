Torneio de vôlei de praia será realizado na praça do Parque Osmar Dutra

A Praça do bairro Osmar Dutra, em Três Lagoas, será palco do primeiro Torneio de Vôlei de Praia para a comunidade neste fim de semana. O evento, que acontece no sábado (16), a partir das 14h30 e no domingo (17), promete reunir atletas amadores e moradores para dois dias de esporte e integração.
De acordo com o organizador, Altivo Alves de Oliveira Júnior, a proposta é oferecer lazer e ocupar os espaços públicos com atividades esportivas.
“Vai ser um festival, um torneio ‘amadorzão’ mesmo, para a comunidade e para a galera dos bairros vizinhos. Já temos 16 equipes confirmadas, o que soma mais de 50 participantes”, afirmou.
A inscrição é gratuita e pode ser feita no local, bastando apresentar documento de identificação. Haverá premiação para o 1º, 2º e 3º colocados, com medalhas e troféus oferecidos pela Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer (Sejuvel).
Além do vôlei de praia, Julinho lembra que o bairro recebe constantemente eventos esportivos, como torneios de futsal, capoeira e futebol, fortalecendo o calendário de atividades e a participação popular.