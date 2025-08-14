Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Três Lagoas JPNews

Esportes

Torneio de vôlei de praia será realizado na praça do Parque Osmar Dutra

O evento acontece no sábado (16) e no domingo (17), a partir das 14h30

Pedro Tergolino

A inscrição é gratuita e pode ser feita no local, bastando apresentar documento de identificação. Foto: Divulgação
A inscrição é gratuita e pode ser feita no local, bastando apresentar documento de identificação. Foto: Divulgação

A Praça do bairro Osmar Dutra, em Três Lagoas, será palco do primeiro Torneio de Vôlei de Praia para a comunidade neste fim de semana. O evento, que acontece no sábado (16), a partir das 14h30 e no domingo (17), promete reunir atletas amadores e moradores para dois dias de esporte e integração.

De acordo com o organizador, Altivo Alves de Oliveira Júnior, a proposta é oferecer lazer e ocupar os espaços públicos com atividades esportivas.

“Vai ser um festival, um torneio ‘amadorzão’ mesmo, para a comunidade e para a galera dos bairros vizinhos. Já temos 16 equipes confirmadas, o que soma mais de 50 participantes”, afirmou.

Notícias Relacionadas

A inscrição é gratuita e pode ser feita no local, bastando apresentar documento de identificação. Haverá premiação para o 1º, 2º e 3º colocados, com medalhas e troféus oferecidos pela Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer (Sejuvel).

Além do vôlei de praia, Julinho lembra que o bairro recebe constantemente eventos esportivos, como torneios de futsal, capoeira e futebol, fortalecendo o calendário de atividades e a participação popular.

Assuntos

Impressos

Mais Edições

Mais notícias

Mais artigos