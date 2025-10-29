Torneio de Xadrez Australiano será realizado nesta quarta-feira em Três Lagoas

Três Lagoas sediará o 1º Torneio de Xadrez Australiano para estudantes. A realização é da Associação Sul-mato-grossense de Xadrez (ASMX), em colaboração com a Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer (Sejuvel) da Prefeitura de Três Lagoas, o torneio será nesta quarta-feira (29).
Esta competição, que segue as regras oficiais da Federação Internacional de Xadrez (Fide) e Confederação Brasileira de Xadrez (CBX) com adaptações específicas para o Xadrez Australiano, terá início das atividades às 13h30, na Associação de Médicos de Três Lagoas (rua Márcia Mendes, 1645 – Jardim Angélica).
O torneio será jogado em duplas mistas, organizadas por faixas etárias que abrangem nascidos entre 2008 e 2019:
- Sub-08 (2017 a 2019)
- Sub-10 (2015 a 2016)
- Sub-12 (2013 a 2014)
- Sub-14 (2011 a 2012)
- Sub-17 (2008 a 2010)
As partidas seguirão o sistema suíço em 5 rodadas, com ritmo rápido de 10 minutos por jogador, sendo terminantemente proibido o uso de qualquer dispositivo eletrônico.
Os participantes devem se apresentar às 13h para confirmar presença. O Congresso Técnico, onde o regulamento será detalhado, está marcado para as 13h30, com a primeira rodada iniciando às 14h. O evento se encerra com a premiação às 16h30.
A premiação é dupla: medalhas personalizadas para os 1º, 2º e 3º colocados de cada categoria, e troféus para as três melhores escolas no geral (calculado com base nos quatro melhores atletas de cada escola). Todos os inscritos recebem medalha de participação.
Para mais informações, os interessados podem contatar Rodrigo Oliveira (67 99120-245) ou Fernanda (11 95557-0605).
*Informações da Prefeitura de Três Lagoas