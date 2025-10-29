Torneio de Xadrez Australiano será realizado nesta quarta-feira em Três Lagoas

Três Lagoas sediará o 1º Torneio de Xadrez Australiano para estudantes. A realização é da Associação Sul-mato-grossense de Xadrez (ASMX), em colaboração com a Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer (Sejuvel) da Prefeitura de Três Lagoas, o torneio será nesta quarta-feira (29).

Esta competição, que segue as regras oficiais da Federação Internacional de Xadrez (Fide) e Confederação Brasileira de Xadrez (CBX) com adaptações específicas para o Xadrez Australiano, terá início das atividades às 13h30, na Associação de Médicos de Três Lagoas (rua Márcia Mendes, 1645 – Jardim Angélica).

O torneio será jogado em duplas mistas, organizadas por faixas etárias que abrangem nascidos entre 2008 e 2019:

Sub-08 (2017 a 2019)

Sub-10 (2015 a 2016)

Sub-12 (2013 a 2014)

Sub-14 (2011 a 2012)

Sub-17 (2008 a 2010)

As partidas seguirão o sistema suíço em 5 rodadas, com ritmo rápido de 10 minutos por jogador, sendo terminantemente proibido o uso de qualquer dispositivo eletrônico.