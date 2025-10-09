Torneio solidário arrecada brinquedos para crianças do bairro Osmar Dutra

A solidariedade também entra em campo neste fim de semana em Três Lagoas. Nesta sexta-feira (10), será realizado o 5º Torneio Solidário de Futsal, com o objetivo de arrecadar brinquedos que serão distribuídos para crianças do bairro Osmar Dutra durante a comemoração do Dia das Crianças.

16 equipes participam do torneio

De acordo com o organizador Altivo Alves, o evento contará com 16 equipes inscritas e já ultrapassou a marca de 100 brinquedos arrecadados.

“O torneio será realizado no Ginásio Cacilda Acre Rocha, a partir das 18h30. Quero agradecer o apoio da Sejuvel e do secretário de Esporte, Hulk, que cederam o espaço e vão doar os troféus para as equipes vencedoras”, afirmou.

A competição premiará as três melhores equipes com troféus simbólicos, reforçando o espírito esportivo e solidário da ação.

Entrega dos brinquedos