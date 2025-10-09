Torneio solidário arrecada brinquedos para crianças do bairro Osmar Dutra

A solidariedade também entra em campo neste fim de semana em Três Lagoas. Nesta sexta-feira (10), será realizado o 5º Torneio Solidário de Futsal, com o objetivo de arrecadar brinquedos que serão distribuídos para crianças do bairro Osmar Dutra durante a comemoração do Dia das Crianças.
16 equipes participam do torneio
De acordo com o organizador Altivo Alves, o evento contará com 16 equipes inscritas e já ultrapassou a marca de 100 brinquedos arrecadados.
“O torneio será realizado no Ginásio Cacilda Acre Rocha, a partir das 18h30. Quero agradecer o apoio da Sejuvel e do secretário de Esporte, Hulk, que cederam o espaço e vão doar os troféus para as equipes vencedoras”, afirmou.
A competição premiará as três melhores equipes com troféus simbólicos, reforçando o espírito esportivo e solidário da ação.
Entrega dos brinquedos
Os brinquedos arrecadados durante o torneio serão entregues neste domingo (12), a partir das 14h, na praça do bairro Osmar Dutra.
“Vamos fazer uma grande festa para as crianças, com cachorro-quente, guaraná, pipoca e saquinhos de surpresa. Contamos com a parceria da Maria do Levi, ex-moradora do bairro, que também estará promovendo atividades no local”, contou Altivo.
A ação já se tornou tradição e chega à sua quinta edição, unindo esporte e solidariedade.
“Queremos ver o sorriso das crianças e mostrar que o esporte pode transformar realidades”, completou o organizador.