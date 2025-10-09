Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Três Lagoas JPNews

Ação

Torneio solidário arrecada brinquedos para crianças do bairro Osmar Dutra

De acordo com o organizador Altivo Alves, o evento contará com 16 equipes inscritas e já ultrapassou a marca de 100 brinquedos arrecadados

Pedro Tergolino

A ação já se tornou tradição e chega à sua quinta edição, unindo esporte e solidariedade. Foto: Reprodução/TVC HD.
A ação já se tornou tradição e chega à sua quinta edição, unindo esporte e solidariedade. Foto: Reprodução/TVC HD.

A solidariedade também entra em campo neste fim de semana em Três Lagoas. Nesta sexta-feira (10), será realizado o 5º Torneio Solidário de Futsal, com o objetivo de arrecadar brinquedos que serão distribuídos para crianças do bairro Osmar Dutra durante a comemoração do Dia das Crianças.

16 equipes participam do torneio

De acordo com o organizador Altivo Alves, o evento contará com 16 equipes inscritas e já ultrapassou a marca de 100 brinquedos arrecadados.

“O torneio será realizado no Ginásio Cacilda Acre Rocha, a partir das 18h30. Quero agradecer o apoio da Sejuvel e do secretário de Esporte, Hulk, que cederam o espaço e vão doar os troféus para as equipes vencedoras”, afirmou.

A competição premiará as três melhores equipes com troféus simbólicos, reforçando o espírito esportivo e solidário da ação.

Entrega dos brinquedos

Notícias Relacionadas

Os brinquedos arrecadados durante o torneio serão entregues neste domingo (12), a partir das 14h, na praça do bairro Osmar Dutra.

“Vamos fazer uma grande festa para as crianças, com cachorro-quente, guaraná, pipoca e saquinhos de surpresa. Contamos com a parceria da Maria do Levi, ex-moradora do bairro, que também estará promovendo atividades no local”, contou Altivo.

A ação já se tornou tradição e chega à sua quinta edição, unindo esporte e solidariedade.

“Queremos ver o sorriso das crianças e mostrar que o esporte pode transformar realidades”, completou o organizador.

Assuntos

Impressos

Mais Edições

Mais notícias

Mais artigos