Trabalhador vai parar na Depac após ter bicicleta confundida com produto de furto

Um agente de endemias passou por momentos de constrangimento após uma moradora do bairro Jardim Cangalha, na região leste de Três Lagoas (MS), desconfiar de sua bicicleta e acionar a Polícia Militar. De acordo com o boletim de ocorrência, uma mulher de 65 anos ligou para o número de emergência 190 informando que, ao lado de sua casa, havia uma bicicleta aro 29 aparentemente abandonada em uma construção.

Com a intenção de auxiliar o trabalho da PM, a moradora forneceu o número de série gravado no quadro da bicicleta. Após checagem realizada pelo COPOM (Centro de Operações da Polícia Militar), foi constatado que o veículo constava como produto de furto, com registro datado de 2015, na cidade de Dourados (MS). Diante da suspeita, uma equipe da Rádio Patrulha foi até o local para averiguação.