Trabalhadores podem sacar valores esquecidos do Fundo PIS/Pasep

A consulta e solicitação do saque podem ser feitas por meio do aplicativo do FGTS. O Ministério da Fazenda disponibilizou a plataforma digital REPIS Cidadão, onde trabalhadores e herdeiros podem verificar se têm direito aos valores e os procedimentos necessários para o resgate. Para acessar, é preciso autenticação nos níveis prata ou ouro da conta Gov.br.

Desde sexta-feira (28), trabalhadores que possuem recursos esquecidos no antigo Fundo PIS/Pasep podem solicitar o saque. O fundo foi extinto em 2020 e ainda possui cerca de R$ 26 bilhões disponíveis para aproximadamente 10,5 milhões de pessoas que trabalharam com carteira assinada ou foram servidores públicos entre 1971 e 1988.

O pagamento ocorre conforme a data da solicitação:

Pedidos até 28/02/2025 – Pagamento em 28/03/2025

Pedidos até 31/03/2025 – Pagamento em 25/04/2025

Pedidos até 30/04/2025 – Pagamento em 26/05/2025

Pedidos até 31/05/2025 – Pagamento em 25/06/2025

Pedidos até 30/06/2025 – Pagamento em 25/07/2025

Pedidos até 31/07/2025 – Pagamento em 25/08/2025

Pedidos até 31/08/2025 – Pagamento em 25/09/2025

Pedidos até 30/09/2025 – Pagamento em 27/10/2025

Pedidos até 31/10/2025 – Pagamento em 25/11/2025

Pedidos até 30/11/2025 – Pagamento em 26/12/2025

Pedidos até 31/12/2025 – Pagamento em 26/01/2026

É importante diferenciar este ressarcimento das cotas do Fundo PIS/Pasep do atual abono salarial PIS/Pasep, que é pago anualmente a trabalhadores da iniciativa privada e servidores públicos com carteira assinada por pelo menos 30 dias no ano-base de 2023 e renda mensal de até dois salários-mínimos.

*Com informações da Agência Gov