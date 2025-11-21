Trabalho em cooperativa de Três Lagoas dá novo destino a materiais e pessoas

O Dia da Reciclagem e do Reciclador, celebrado nesta sexta-feira, 21 de novembro, reforça a importância do processo de reciclagem, que dá novo destino a materiais descartados e reduz o impacto ambiental. Mas, principalmente, destaca a atuação de quem faz esse ciclo existir: os trabalhadores das cooperativas de triagem.

A diretora de Meio Ambiente, Maysa Costa, explicou que o município não possui indústrias de reciclagem, mas sim operadores logísticos que enviam o material para outras cidades. O que existe aqui é a triagem realizada pelas cooperativas, etapa essencial do processo.

Segundo Costa, a parte mais importante acontece na casa de cada morador, no momento da separação correta dos resíduos.

“A reciclagem é o final do processo. Tudo começa dentro da sua casa: separar rejeito do reciclável e colocar no saco verde para coleta seletiva”, explicou.

Atualmente, Três Lagoas coleta cerca de 120 toneladas de lixo por dia, mas apenas 3% é triado como reciclável, número considerado baixo pela diretoria de Meio Ambiente.

A Cooperativa Arara Azul, responsável por grande parte da triagem no município, completou 11 anos em setembro. O grupo enfrentou diversos desafios, incluindo um incêndio que destruiu parte da estrutura, mas segue firme no trabalho que sustenta dezenas de famílias.

A cooperada e fundadora, Márcia Cristina de Almeida, relembrou o início de tudo.