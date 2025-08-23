Tradicional Festa do Folclore reúne recorde de público em Três Lagoas

A 35ª edição da Festa do Folclore de Três Lagoas já está movimentando a cidade desde a última quinta-feira (21) e segue até domingo (24), reunindo milhares de pessoas em torno da cultura popular, música, gastronomia e artesanato. Considerada um dos maiores eventos culturais do município, a festa promete bater recorde de público este ano.

Organizada pela Prefeitura de Três Lagoas, a programação traz apresentações de danças típicas, folias de reis, atrações infantis e personagens das lendas regionais, interagem com os visitantes. Além disso, a estrutura montada na avenida Rosário Congro recebeu três palcos, praça de alimentação ampliada e espaço para artesanato, garantindo mais conforto e opções de lazer.

De acordo com o diretor de Cultura, Stênio Congro Neto, o evento foi planejado para ser inclusivo e familiar. “É um espaço de valorização da nossa cultura, mas também de geração de renda para entidades sociais, artesãos e comerciantes locais. A festa está desenhada para acolher toda a população e atrair visitantes da região”, destacou.

A agenda musical é outro atrativo que tem levado multidões ao evento. Após a abertura oficial pelo prefeito Cassiano Maia, na quinta-feira, o público acompanhou o show de Nattanzinho.

Na sexta-feira (22), foi a vez de Eduardo Costa embalar a noite com clássicos sertanejos. Neste sábado (23), a atração nacional será Fábio Júnior, e no domingo (24) a festa será encerrada pela banda Paralamas do Sucesso, às 21h30.

Outro destaque é o espaço de acessibilidade, pensado especialmente para cadeirantes, pessoas com mobilidade reduzida e crianças com autismo, que contam com o “Dia do Silêncio” no parque de diversões. Para garantir a tranquilidade do público, o evento conta com monitoramento por câmeras, reconhecimento facial, apoio da Polícia Militar e brigadistas.