Tradicional Festa do Folclore reúne recorde de público em Três Lagoas

A 35ª edição da Festa do Folclore de Três Lagoas já está movimentando a cidade desde a última quinta-feira (21) e segue até domingo (24), reunindo milhares de pessoas em torno da cultura popular, música, gastronomia e artesanato. Considerada um dos maiores eventos culturais do município, a festa promete bater recorde de público este ano.
Organizada pela Prefeitura de Três Lagoas, a programação traz apresentações de danças típicas, folias de reis, atrações infantis e personagens das lendas regionais, interagem com os visitantes. Além disso, a estrutura montada na avenida Rosário Congro recebeu três palcos, praça de alimentação ampliada e espaço para artesanato, garantindo mais conforto e opções de lazer.
De acordo com o diretor de Cultura, Stênio Congro Neto, o evento foi planejado para ser inclusivo e familiar. “É um espaço de valorização da nossa cultura, mas também de geração de renda para entidades sociais, artesãos e comerciantes locais. A festa está desenhada para acolher toda a população e atrair visitantes da região”, destacou.
A agenda musical é outro atrativo que tem levado multidões ao evento. Após a abertura oficial pelo prefeito Cassiano Maia, na quinta-feira, o público acompanhou o show de Nattanzinho.
Na sexta-feira (22), foi a vez de Eduardo Costa embalar a noite com clássicos sertanejos. Neste sábado (23), a atração nacional será Fábio Júnior, e no domingo (24) a festa será encerrada pela banda Paralamas do Sucesso, às 21h30.
Outro destaque é o espaço de acessibilidade, pensado especialmente para cadeirantes, pessoas com mobilidade reduzida e crianças com autismo, que contam com o “Dia do Silêncio” no parque de diversões. Para garantir a tranquilidade do público, o evento conta com monitoramento por câmeras, reconhecimento facial, apoio da Polícia Militar e brigadistas.
A gastronomia e o artesanato também dão o tom da festa. São cerca de 40 entidades que estão oferecendo pratos típicos e mais de 20 opções de doces regionais, além de 50 expositores de artesanato que apresentam peças tradicionais e contemporâneas. A estrutura foi planejada para que os visitantes possam circular com mais comodidade e aproveitar todos os espaços.
O diretor de Cultura destaca que, mais do que lazer, a Festa do Folclore tem forte impacto econômico em Três Lagoas. A rede hoteleira, o comércio e os prestadores de serviços registram maior movimento neste período, reforçando a importância do evento também como gerador de empregos e renda.
O prefeito Cassiano Maia destacou que a festa foi planejada para valorizar as entidades assistenciais do município, que têm na arrecadação do evento uma importante fonte de recursos para manter suas atividades ao longo do ano. “As entidades são quem realmente cuidam das pessoas durante o ano inteiro. Que elas possam fazer uma boa campanha de arrecadação, porque esse é o objetivo, ajudar as entidades para que possam ajudar cada vez mais a população”, ressaltou.
História
Criada em 1983, durante a gestão do ex-prefeito José Lopes, a Festa do Folclore nasceu com caráter educativo e, ao longo das décadas, se consolidou como evento cultural da cidade, preservando tradições e fortalecendo a identidade popular da região. A festa acontece no mesmo período em que se comemora o Dia do Folclore Brasileiro, celebrado em 22 de agosto.