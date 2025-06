Tradicional festa japonesa Bon Odori começa nesta sexta-feira em Três Lagoas

A festa Bon Odori é uma celebração tradicional japonesa que homenageia os antepassados. No Japão é realizada no verão, entre julho e agosto. A palavra “Bon” significa “espírito” e “Odori” significa “dança”. O Bon Odori envolve danças folclóricas, música, comida e artesanato.

A Associação Nipo Brasileira de Três Lagoas celebra o Bon Odori todos os anos como agradecimento a esta terra por acolher os primeiros imigrantes japoneses que chegaram por aqui, como explica o presidente da associação o senhor Yoshikazu Sato.

“A festa é um agradecimento ao acolhimento que a cidade teve com a colônia japonesa, então para agradecer, fizemos essa festa no dia do aniversário da cidade”, pontuou.

Yoshikazu Sato, presidente da associação, hoje com 80 anos, perdeu as contas de quantas festas Bon Odori já foram celebradas em Três Lagoas. É uma festa com comidas típicas, música tradicional e dança japonesas.