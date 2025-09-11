Traficante é preso com drogas no bairro Guanabara em Três Lagoas

Um traficante de 19 anos foi preso na noite desta quarta-feira (10) suspeito de tráfico de drogas no bairro Guanabara. A ação foi realizada pelo 2º Batalhão de Polícia Militar, com apoio das equipes da Força Tática e do Getam.

Segundo a PM, o jovem tentou fugir quando percebeu a aproximação dos policiais, mas acabou sendo alcançado. Durante a ação, ele havia dispensado um recipiente com cerca de 53 gramas de crack.