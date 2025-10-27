Traficante é preso pela Força Tática no bairro São João em Três Lagoas

De acordo com o boletim da PM, a equipe realizava patrulhamento pela rua Teotônio Pimentel Mendes, por volta das 17h30, quando flagrou o suspeito entregando um pequeno frasco a um casal. Diante da suspeita de comércio de entorpecentes, os policiais realizaram a abordagem, mas o homem resistiu, se recusando a cumprir as ordens e chegou a ameaçar a equipe dizendo: “vocês não sabem o que posso fazer com vocês”. Em seguida, o suspeito quebrou o próprio celular ao jogá-lo no chão, sendo necessário o uso da força moderada para contê-lo.
Na vistoria, os militares confirmaram que o homem havia repassado pedras de crack ao casal, que se identificou como usuário de drogas e afirmou ter adquirido o entorpecente com o autor. Em buscas no entorno, os policiais localizaram, escondidos dentro de um tênis, duas balanças de precisão e 12 aparelhos celulares, que teriam sido trocados por porções de droga.
Diante dos fatos, o homem recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil, junto com o material apreendido.
A Polícia Militar de Três Lagoas reforça que denúncias podem ser feitas de forma anônima pelos telefones 190, 3919-9737, 3919-3738 ou pelo WhatsApp (67) 3919-9700.