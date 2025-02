Traficante exige picanha como pagamento de dívida e usuário é preso por furto

Um usuário de drogas foi preso em flagrante na tarde desta terça-feira (25) ao tentar furtar uma peça de picanha e duas latas de sardinha em um supermercado localizado na avenida Clodoaldo Garcia, no bairro São Carlos, em Três Lagoas.

O homem foi abordado pelo segurança do estabelecimento ao ser flagrado saindo sem pagar pelos produtos. Questionado sobre a nota fiscal, ele confessou o furto e alegou que estava com dívidas em uma boca de fumo. Segundo ele, o traficante exigiu a peça de picanha como pagamento, pois estava com vontade de comer a carne. Já as latas de sardinha seriam para o próprio consumo.