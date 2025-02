Traficante que pagava usuário com crack em troca de entrega de drogas é preso

O 2º Batalhão de Polícia Militar de Três Lagoas informou nesta segunda-feira (17) que uma equipe do Grupo Especial Tático de Motos (Getam) prendeu um homem de 46 anos por tráfico de drogas no último sábado (15). A prisão ocorreu no bairro Jardim Progresso, na zona sul da cidade, após a abordagem de um usuário de drogas de 27 anos, que realizava entregas de entorpecentes a mando do traficante.

Segundo a polícia, a residência onde ocorreu a prisão já havia sido alvo de diversas denúncias por tráfico. Durante patrulhamento pela rua Urias Ribeiro, os agentes avistaram um homem saindo do imóvel e decidiram abordá-lo. O suspeito confessou ser dependente químico e afirmou que entregava drogas para o traficante em troca de pequenas porções de crack, devido à sua condição financeira.