Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Três Lagoas JPNews

Reconhecimento

Transferência de Mestre Armando mobiliza comunidade que realiza terço nesta quinta-feira

Mobilização pacífica reúne fiéis e ex-alunos após transferência do salesiano para Campo Grande, anunciada por motivos de saúde

Ana Cristina Santos

Conhecido carinhosamente como mestre Armando, o religioso atua em Três Lagoas desde 2002 e é o idealizador do Centro Juvenil e de Formação Profissional Jesus Adolescente - Foto: arquivo/divulgação
Conhecido carinhosamente como mestre Armando, o religioso atua em Três Lagoas desde 2002 e é o idealizador do Centro Juvenil e de Formação Profissional Jesus Adolescente - Foto: arquivo/divulgação

A transferência do salesiano irmão Armando Catrana para Campo Grande, ocorrida na última quinta-feira (22), e comunicada oficialmente na segunda-feira (26), gerou mobilização em Três Lagoas. Desde o anúncio, fiéis, educadores, ex-alunos e moradores passaram a promover manifestações pacíficas, com momentos de oração, pedindo a reavaliação da decisão.

Como parte do movimento, está programado um terço nesta quinta-feira (29) às 19h30, no Centro Juvenil Jesus Adolescente, na Vila Piloto.

Conhecido carinhosamente como mestre Armando, o religioso atua em Três Lagoas desde 2002 e é o idealizador do Centro Juvenil e de Formação Profissional Jesus Adolescente, referência há mais de duas décadas no atendimento educacional, profissionalizante e social de crianças, adolescentes e jovens da Vila Piloto e de bairros próximos.

A Missão Salesiana informou que a transferência ocorreu por motivos de saúde, em razão de limitações associadas à idade, como dificuldades de locomoção e lapsos de memória, sendo ele acompanhado por cuidadores. Mesmo assim, moradores e integrantes da comunidade defendem que o salesiano permaneça em Três Lagoas, na casa onde morava, no bairro Vila Piloto.

Notícias Relacionadas

Irmão Armando veio para o Brasil em maio de 1968 para atuar na missão salesiana. Ao longo da trajetória, desenvolveu trabalhos em cidades de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, até chegar a Três Lagoas, em abril de 2002, com foco na área social e educacional.

Ao conhecer a realidade das famílias da Vila Piloto, idealizou a implantação de um projeto voltado a crianças, adolescentes e jovens em situação de vulnerabilidade social. Em 2003, a Prefeitura de Três Lagoas cedeu uma área de cerca de 50 mil metros quadrados, em comodato por 99 anos, para a instalação da Missão Salesiana no município.

Com apoio de colaboradores italianos, foi construído o Centro Juvenil Jesus Adolescente, inaugurado em abril de 2004, e o Centro de Formação Profissional, entregue à comunidade em maio de 2005. Entre 2005 e 2009, o espaço passou por ampliação, com implantação de oficinas profissionalizantes e aquisição de equipamentos.

Inicialmente, o atendimento era direcionado a adolescentes de 12 a 17 anos. A partir de 2009, o projeto passou a oferecer o programa de Aprendizagem Profissional para jovens de 16 a 19 anos, conforme a Lei do Aprendiz. Ao longo de mais de 20 anos, o Centro Juvenil atendeu centenas de jovens da região, consolidando-se como um importante equipamento social do município.

Assuntos

Impressos

Mais Edições

Mais notícias

Mais artigos