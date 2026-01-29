Transferência de Mestre Armando mobiliza comunidade que realiza terço nesta quinta-feira

A transferência do salesiano irmão Armando Catrana para Campo Grande, ocorrida na última quinta-feira (22), e comunicada oficialmente na segunda-feira (26), gerou mobilização em Três Lagoas. Desde o anúncio, fiéis, educadores, ex-alunos e moradores passaram a promover manifestações pacíficas, com momentos de oração, pedindo a reavaliação da decisão.
Como parte do movimento, está programado um terço nesta quinta-feira (29) às 19h30, no Centro Juvenil Jesus Adolescente, na Vila Piloto.
Conhecido carinhosamente como mestre Armando, o religioso atua em Três Lagoas desde 2002 e é o idealizador do Centro Juvenil e de Formação Profissional Jesus Adolescente, referência há mais de duas décadas no atendimento educacional, profissionalizante e social de crianças, adolescentes e jovens da Vila Piloto e de bairros próximos.
A Missão Salesiana informou que a transferência ocorreu por motivos de saúde, em razão de limitações associadas à idade, como dificuldades de locomoção e lapsos de memória, sendo ele acompanhado por cuidadores. Mesmo assim, moradores e integrantes da comunidade defendem que o salesiano permaneça em Três Lagoas, na casa onde morava, no bairro Vila Piloto.
Irmão Armando veio para o Brasil em maio de 1968 para atuar na missão salesiana. Ao longo da trajetória, desenvolveu trabalhos em cidades de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, até chegar a Três Lagoas, em abril de 2002, com foco na área social e educacional.
Ao conhecer a realidade das famílias da Vila Piloto, idealizou a implantação de um projeto voltado a crianças, adolescentes e jovens em situação de vulnerabilidade social. Em 2003, a Prefeitura de Três Lagoas cedeu uma área de cerca de 50 mil metros quadrados, em comodato por 99 anos, para a instalação da Missão Salesiana no município.
Com apoio de colaboradores italianos, foi construído o Centro Juvenil Jesus Adolescente, inaugurado em abril de 2004, e o Centro de Formação Profissional, entregue à comunidade em maio de 2005. Entre 2005 e 2009, o espaço passou por ampliação, com implantação de oficinas profissionalizantes e aquisição de equipamentos.
Inicialmente, o atendimento era direcionado a adolescentes de 12 a 17 anos. A partir de 2009, o projeto passou a oferecer o programa de Aprendizagem Profissional para jovens de 16 a 19 anos, conforme a Lei do Aprendiz. Ao longo de mais de 20 anos, o Centro Juvenil atendeu centenas de jovens da região, consolidando-se como um importante equipamento social do município.