Transferência de Mestre Armando mobiliza comunidade que realiza terço nesta quinta-feira

A transferência do salesiano irmão Armando Catrana para Campo Grande, ocorrida na última quinta-feira (22), e comunicada oficialmente na segunda-feira (26), gerou mobilização em Três Lagoas. Desde o anúncio, fiéis, educadores, ex-alunos e moradores passaram a promover manifestações pacíficas, com momentos de oração, pedindo a reavaliação da decisão.

Como parte do movimento, está programado um terço nesta quinta-feira (29) às 19h30, no Centro Juvenil Jesus Adolescente, na Vila Piloto.

Conhecido carinhosamente como mestre Armando, o religioso atua em Três Lagoas desde 2002 e é o idealizador do Centro Juvenil e de Formação Profissional Jesus Adolescente, referência há mais de duas décadas no atendimento educacional, profissionalizante e social de crianças, adolescentes e jovens da Vila Piloto e de bairros próximos.

A Missão Salesiana informou que a transferência ocorreu por motivos de saúde, em razão de limitações associadas à idade, como dificuldades de locomoção e lapsos de memória, sendo ele acompanhado por cuidadores. Mesmo assim, moradores e integrantes da comunidade defendem que o salesiano permaneça em Três Lagoas, na casa onde morava, no bairro Vila Piloto.