Trânsito de Três Lagoas passa por mudanças e diretor cobra mais consciência dos condutores

O trânsito de Três Lagoas está passando por algumas mudanças com o objetivo de melhorar a mobilidade urbana e reduzir os riscos de acidentes. À frente dessas transformações está o diretor de Trânsito do município, José Aparecido de Moraes, que concedeu entrevista ao RCN Notícias para detalhar as ações que estão sendo implantadas e fazer um apelo direto aos condutores: mais respeito às leis e ao próximo.

“Desde que assumi o Departamento de Trânsito, a convite do Cassiano Maia, recebi carta branca para agir com foco na segurança e na fluidez do trânsito”, afirmou o diretor.

Uma das primeiras medidas foi iniciar mudanças no sentido de direção de algumas vias da cidade, sempre ouvindo os moradores e os usuários mais frequentes da região. “Não tomamos decisões isoladas. Ouvimos os moradores, analisamos o fluxo, e só então fazemos as alterações”, completou.

Segundo Moraes, a situação exige atenção: Três Lagoas possui hoje cerca de 104 mil veículos cadastrados junto ao Detran, e já há registros de congestionamentos em horários de pico em alguns pontos da cidade. “O Departamento de Trânsito tem a obrigação de melhorar a mobilidade, mas enfrentamos um grande inimigo: os próprios condutores que insistem em desrespeitar as leis.”

A cidade, segundo ele, é bem sinalizada. “Temos uma malha viária praticamente toda asfaltada e sinalizada. Claro que há pontos que ainda precisam de melhorias, como o cruzamento das avenidas Ranulpho Marques Leal com a Baldomero Leituga, por exemplo, mas no geral a estrutura está aí. O problema maior é de conduta”, disse o diretor. Nesse cruzamento será instalado um semáforo de dois tempos.

Tripé do trânsito

Moraes explica que o trânsito funciona baseado em um tripé: engenharia, fiscalização e educação. E é neste último ponto que ele acredita estar o maior desafio. “Temos agentes nas ruas e a Polícia Militar atua também, mas ainda somos poucos para o tamanho da cidade. Temos apenas 20 agentes para cobrir toda Três Lagoas. Não conseguimos estar em todas as escolas pela manhã, por exemplo. A Polícia Militar também sofre com baixo efetivo. Então, precisamos contar com a consciência do cidadão.”