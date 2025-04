Trânsito em Três Lagoas passa por mudanças com novas direções em ruas

Algumas ruas da cidade estão passando por mudanças no sentido de direção para melhorar a fluidez e a segurança no trânsito. Segundo o Departamento Municipal de Trânsito, as alterações fazem parte de um estudo técnico voltado à organização do fluxo de veículos, especialmente em regiões com grande movimentação de pessoas e automóveis.

A região ao redor do estádio da Aden, foi uma das primeiras a receber as mudanças. A rua Manoel de Oliveira Gomes, por exemplo, passou a ser mão única no sentido da avenida Custódio Andrias. A alteração visa facilitar o acesso à área que abriga importantes instituições, como o Batalhão da Polícia Militar, o Samu, a Câmara Municipal e escolas.

Segundo o diretor de trânsito, Edgar Wagner, as ruas do entorno são estreitas e concentram alto fluxo nos horários de pico. “Fizemos essas mudanças neste primeiro momento justamente para evitar acidentes. A rua Aderaldo Bonfim, que liga a avenida Clodoaldo Garcia até o batalhão, agora também é mão única. Quem sai da Clodoaldo pode seguir até o batalhão, mas a saída será feita exclusivamente pela rua Manoel de Oliveira Gomes, com destino à Custódio Andrias”, explicou.

Para reforçar a nova sinalização, equipes da Secretaria de Trânsito instalaram placas e faixas informativas. A fiscalização será intensificada nos horários de maior movimento, das 7h às 11h e das 13h às 17h, com o objetivo de orientar os motoristas sobre as mudanças.