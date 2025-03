Trânsito no Jardim das Oliveiras terá mudanças a partir de 31 de março

A rua Manoel de Oliveira Gomes passará a ter sentido único entre a rua Aderaldo L. Bonfim e a avenida Custódio Andries. Já a rua Aderaldo L. Bonfim também terá sentido único no trecho entre a rua Manoel de Oliveira Gomes e a avenida Clodoaldo Garcia.

A Prefeitura de Três Lagoas anunciou mudanças no sentido de direção de duas ruas do Bairro Jardim das Oliveiras a partir de 31 de março.

Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 2.845 da Mega-Sena, realizado nesta quinta-feira (27). O prêmio acumulou e está estimado em R$ 40 milhões para o próximo sorteio. Os números sorteados foram: 10 – 31 – 40 – 52 – 54 – 56 A quina teve 31 apostas vencedoras, que irão receber R$ 86.551,10 cada. Outras […]

A alteração tem o objetivo de melhorar o fluxo de veículos e aumentar a segurança no local. A Prefeitura orienta os motoristas a observarem a nova sinalização e respeitarem as mudanças para evitar transtornos no trânsito.

*Com informações da Prefeitura de Três Lagoas