Transmissão de HIV de mãe para filho durante gestação chega a zero em Três Lagoas

O resultado de um trabalho contínuo de prevenção e cuidados com gestantes e bebês nos últimos cinco anos da Prefeitura de Três Lagoas, alcançou um patamar importante e concorre à certificação do Ministério da Saúde pelo reconhecimento do serviço prestado. O Programa Municipal de IST, AIDS e Hepatites Virais da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), está participando do processo de certificação promovido pelo órgão federal para reconhecer municípios que alcançaram a eliminação da transmissão vertical do HIV e outras infecções.

A certificação faz parte de uma iniciativa nacional que visa reconhecer boas práticas na eliminação da transmissão vertical de HIV, HTLV, sífilis, hepatite B e doença de Chagas.

A transmissão vertical do HIV ocorre quando a grávida, vivendo com HIV/Aids, não realiza o tratamento de forma adequada e transmite o vírus para o bebê. Ela pode ocorrer também no período do puerpério durante a amamentação no caso de mães infectadas.

De acordo com a coordenadora municipal do Programa Municipal de IST, AIDS e Hepatites Virais, Natália Andrade, Três Lagoas atende a todos os critérios exigidos para a certificação, tendo registrado zero casos de transmissão vertical do HIV desde 2020. “Nós pleiteamos a certificação junto ao Ministério pois atendemos a todos os critérios estabelecidos pelo Ministério. Agora aguardamos a visita técnica da equipe de validação, que deve ocorrer até setembro. Se tudo estiver de acordo, seremos certificados com o selo de erradicação”, explicou.

A trajetória do município na prevenção da transmissão vertical mostra avanços significativos. O último caso registrado na cidade, foi em 2019, quando houve um único caso de transmissão vertical por amamentação por HIV. Desde então, Três Lagoas não registrou novas transmissões: