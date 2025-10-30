Transporte Público de Três Lagoas ganha aplicativo com rotas, horários e mapa de trajeto em tempo real

A mobilidade urbana em Três Lagoas acaba de ganhar um grande aliado: o aplicativo VC3 na Hora, lançado pela Viação Cidade Três Lagoas, concessionária responsável pelo transporte público.

Com o app, disponível para Android e iOS, ficou muito mais fácil acompanhar os horários dos ônibus, acabando com a espera incerta pelo coletivo e oferecendo aos usuários mais controle sobre o sistema de transporte público da cidade.