Transporte Público de Três Lagoas ganha aplicativo com rotas, horários e mapa de trajeto em tempo real

A mobilidade urbana em Três Lagoas acaba de ganhar um grande aliado: o aplicativo VC3 na Hora, lançado pela Viação Cidade Três Lagoas, concessionária responsável pelo transporte público.
Com o app, disponível para Android e iOS, ficou muito mais fácil acompanhar os horários dos ônibus, acabando com a espera incerta pelo coletivo e oferecendo aos usuários mais controle sobre o sistema de transporte público da cidade.
De acordo com a empresa, com o aplicativo baixado no celular — e sem necessidade de cadastro para uso — o cidadão pode visualizar os horários dos ônibus em tempo real, acompanhar a rota exata do veículo em um mapa interativo e localizar de forma clara todos os pontos de parada. Assim, a rotina dos passageiros se torna mais organizada e eficiente, com um app simples e de fácil navegação.
*Informações da Prefeitura de Três Lagoas