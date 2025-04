Transporte público em Três Lagoas terá ar-condicionado e wifi

A Prefeitura de Três Lagoas, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Transporte e Trânsito (Seintra), informa que a nova frota do transporte coletivo urbano está prestes a entrar em operação no município. A principal novidade é que os veículos contam com sistema de ar-condicionado, tornando Três Lagoas a primeira cidade de Mato Grosso do Sul a oferecer esse recurso no transporte público.

A nova frota é composta por 12 ônibus, sendo dois reservas, e todos equipados com ar-condicionado, elevador para acessibilidade e wi-fi. Além disso, os ônibus são equipados com um sistema que segue a Norma Euro 5, que visa reduzir as emissões de poluentes, como óxidos de nitrogênio e material particulado, tornando o ar mais puro